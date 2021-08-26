5 долгожданных премьер Netflix этой осенью: даты выхода фильмов

Стриминговая платформа Netflix показала расписание премьер лент собственного производства, которые станут доступными для просмотра уже этой осенью. Сервис подготовил немалый перечень картин, из которых мы выбрали самые интересные.

Всего в период с сентября до конца ноября стриминговый сервис планирует выпустить более 35 фильмов. У большинства из них уже есть конкретные даты выхода. Кино 24 предлагает ознакомиться с пятеркой главных новинок, которые нас ждут осенью.

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1. "Кейт"

Боевик с Мэри Элизабет Уинстэд и Вуди Харрельсоном.

Режиссер: Седрик Николя-Троян

Дата премьеры: 10 сентября 2021 года.

Наемный убийца, узнав, что ей осталось жить всего лишь 24 часа после отравления, отправляется на охоту на улицы Токио и заводит дружбу с молодой дочкой своей прошлой жертвы.

Трейлер фильма "Кейт" 2021: смотрите видео онлайн

2. "Виновный"

Римейк одноименного датского триллера с Джейком Джилленхолом.

Режиссер: Антуан Фукуа.

Дата премьеры: 1 октября 2021 года.

Пониженного в должности полицейского, назначают на позицию диспетчера Службы спасения. Однажды он принимает вызов пострадавшей женщины, которую похитили, и пытается помочь ей освободиться, однако скоро оказывается, что все совсем не так, как казалось сразу.



Кадр из фильма "Виновный" с Джейком Джилленхолом / Скриншот

​3. "Армия воров"

Спин-офф "Армии мертвецов" Зака Снайдера о медвежатнике Людвиге Дитере.

Режиссер: Маттиас Швайгхефер

Дата премьеры: 29 октября 2021 года.

Сюжет ленты разворачивается за шесть лет до событий в фильме "Армия мертвецов". На начальных этапах вспышки зомби-эпидемии, и рассказывает о специалисте по взлому Людвиге Дитере. Вора нанимает таинственная женщина, чтобы совершить кражу вместе с командой других воров.

Трейлер фильма "Армия воров": смотрите видео онлайн

​4. "Тем больнее падать"

Вестерн о злоумышленнике Нэйте Лаве и его банде.

Режиссер: Джеймс Сэмюэл

Дата премьеры: 3 ноября 2021 года.

Сюжет рассказывает о преступнике Нэйте Лаве, который объединяется со своей бандой, когда узнает, что его злейший враг Руфус Бак вышел на свободу. Вместе с ним – его возлюбленная Мэри Дилижанс, а также трое умелых напарников. Но и у Руфуса есть своя банда, в которую входят коварная Труди Смит и Чероки Билл, а они терпеть не могут запах поражения.

Трейлер фильма "Тем больнее падать": смотрите видео онлайн

​5. "Красное уведомление"

Интерпол разыскивает опасного преступника. Для того чтобы его поймать, рассылают "красное уведомление".

Режиссер: Роусон Маршалл Тербер

Дата премьеры: 12 ноября 2021 года.

В мире международной преступности Интерпол выпускает "красное уведомление" – глобальное предупреждение для того, чтобы выследить и поймать самого неуловимого международного преступника, специализирующегося на краже произведений искусства.

Трейлер фильма "Красное уведомление": смотрите видео онлайн