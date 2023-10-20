Что посмотреть на Netflix сегодня: 5 фильмов для приятного вечера

Просмотр Netflix – одно из тех занятий, которым украинцы предпочитают долгие осенние вечера. Это идеальный вариант времяпрепровождения, когда на улице холодно и пасмурно.

24 Канал подготовил подборку фильмов, которые уже сегодня следует посмотреть на стриминговом сервисе. Это ленты разных жанров, среди которых точно есть та, которая вам понравится.

Не упустите Что смотреть, если нет мотивации: 5 фильмов о соревнованиях с высоким рейтингом

"Пурпурные сердца"

2022мелодрама

Кэсси Салазар – официантка в калифорнийском баре, которая не может жить без музыки и мечтает о карьере певицы. Однако у девушки сахарный диабет, поэтому ей постоянно приходится думать о том, как получить медицинскую страховку, чтобы иметь возможность покупать лекарства. Случайно она знакомится с морским пехотинцем Люком Морроу. Раньше Люк был наркоманом, имеет долг. У обоих финансовые проблемы, которые этот брак может решить. Кэсси и Люк договариваются жениться на расчете и даже не догадываются, что придется пережить дальше.

"Пурпурные сердца": смотрите онлайн трейлер фильма

"Убеди меня"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Год: 2023

Жанр: комедия

В жизнь двух взрослых внуков вмешиваются две бабушки. Они устраивают им "случайную" встречу, которая разжигает не только старые конфликты, но и давние чувства.

"Убеди меня": смотрите онлайн трейлер фильма

"Миссия Стоун"

Год: 2023

Жанр: приключенческий боевик, драма

Это один из самых ожидаемых фильмов 2023 года с Галь Гадот в главной роли. Она сыграла Рэйчел Стоун – технического эксперта в британском разведывательном агентстве МИ-6. События фильма проходят на вечеринке в итальянских Альпах, где команда MИ-6 пытается наблюдать за Малвани – "самым разыскиваемым торговцем оружием в Европе", который появляется на публике впервые за три года. Стоун разоблачают, так что ей приходится передвигаться только в темноте.

"Миссия Стоун": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отдых по обмену"

Год: 2006

Жанр: комедия

Это легкая лента из Камерон Диас и Кейт Уинслет в главных ролях. Аманда из Лос-Анджелеса и Айрис из Лондона пытаются уйти от проблем в личной жизни. Для этого они решают смениться на две недели домами.

"Отдых по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жена напрокат"

Год: 2011

Жанр: комедия

Холостый пластический хирург влюбляется и хочет скрыть, что годами врал о своем несчастливом браке. Потому просит ассистенту сыграть его почти бывшую жену. Уверены, эта лента с Адамом Сэндлером, Дженнифер Энистон и Николь Кидман точно согреет вас в этот холодный осенний вечер.

"Жена напрокат": смотрите видео онлайн