24 Канал підготував добірку фільмів, які вже сьогодні варто переглянути на стрімінговому сервісі. Це стрічки різних жанрів, серед яких точно є та, яка вам сподобається.

Не пропустіть Що дивитися, якщо немає мотивації: 5 фільмів про змагання з високим рейтингом

"Пурпурові серця"

Рік: 2022

Жанр: мелодрама

Кессі Салазар – офіціантка в каліфорнійському барі, яка не може жити без музики та мріє про кар'єру співачки. Однак у дівчини цукровий діабет, тож їй постійно доводиться думати про те, як отримати медичну страховку, щоб мати можливість купувати ліки. Випадково вона знайомиться з морським піхотинцем Люком Морроу. Раніше Люк був наркоманом, має борг. В обох фінансові проблеми, які цей шлюб може розв'язати. Кессі та Люк домовляються одружитися за розрахунком й навіть не здогадуються, що доведеться пережити далі.

"Пурпурові серця": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Переконай мене"

Рік: 2023

Жанр: комедія

У життя двох дорослих онуків втручаються дві бабусі. Вони влаштовують їм "випадкову" зустріч, яка розпалює не лише старі конфлікти, а й давні почуття.

"Переконай мене": дивіться онлайн трейлер фільму

"Місія Стоун"

Рік: 2023

Жанр: пригодницький бойовик, драма

Це один з найочікуваніших фільмів 2023 року з Ґаль Ґадот у головній ролі. Вона зіграла Рейчел Стоун – технічного експерта у британському розвідувальному агентстві МІ-6. Події фільму відбуваються на вечірці в італійських Альпах, де команда MI-6 намагається спостерігати за Малвані – "найбільш розшукуваним торговцем зброєю в Європі", який з'являється на публіці вперше за три роки. Стоун викривають, тож їй доводиться пересуватися лише в темряві.

"Місія Стоун": дивіться онлайн трейлер фільму

"Відпочинок за обміном"

Рік: 2006

Жанр: комедія

Це легка стрічка з Камерон Діас та Кейт Вінслет у головних ролях. Аманда з Лос-Анджелеса та Айріс з Лондона намагаються втекти від проблем в особистому житті. Для цього вони вирішують помінятися на два тижні будинками.

"Відпочинок за обміном": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дружина напрокат"

Рік: 2011

Жанр: комедія

Неодружений пластичний хірург закохується і хоче приховати, що роками брехав про свій нещасливий шлюб. Тому просить асистенту зіграти його майже колишню дружину. Впевнені, ця стрічка з Адамом Сендлером, Дженніфер Еністон та Ніколь Кідман точно зігріє вас цього холодного осіннього вечора.

"Дружина напрокат": дивіться відео онлайн