5 фильмов для атмосферного вечера, которые помогут расслабиться

Просмотр атмосферной ленты вечером – отличный способ расслабиться и забыть о повседневных проблемах. Помимо этого, это прекрасная возможность провести время с друзьями или семьей.

Редакция Кино 24 подобрала для вас пять фильмов для уютного вечера. Позвольте отдохнуть после долгого рабочего дня!

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5 фильмов для атмосферного вечера

"Зеленая книга"

Это драма-комедия о необычной дружбе между итальянским шофером и афроамериканским музыкантом во время турне в Южных Штатах в 1962 году. Фильм получил четыре награды Оскар.

"Зеленая книга" 2018: смотрите трейлер

"Ноттинг-Хилл"

Это романтическая комедия о временной продавщице книг, которая встречает знаменитого актера и испытывает ощущение к нему. Фильм вызывает хорошее настроение и стал культовым в своем жанре.

"Ноттинг-Хилл" 1999: смотрите трейлер

"Шоколад"

Это драма-комедия о женщине, которая открывает магазин шоколада в маленьком французском городке. Она сталкивается с сопротивлением местных жителей, но постепенно находит способ, как решить проблемы и сохранить магазин.

"Шоколад" 2000: смотрите трейлер

"Стажер"

Это отличный выбор для того, чтобы расслабиться после долгого дня. Режиссером этого фильма является Нэнси Майерс, а главные роли исполняют Роберт Де Ниро и Энн Гетевэй. В фильме Роберт Де Ниро играет 70-летнего пенсионера, который решает начать стажировку в интернет-компании, принадлежащей Энн Гэтэуэй. Этот фильм позволяет зрителям увидеть, как два очень разных человека находят общий язык и становятся друзьями, несмотря на возрастные и культурные разницы.

"Стажер" 2015: смотрите трейлер

"Шоу Трумана"

Это фантастическая драма о человеке, живущем в мире, который оказывается заточенным под его жизнь с момента рождения. У фильма есть очень интересная идея, а также глубокое содержание о человеческой свободе и выборе.

"Шоу Трумана" 1998: смотрите трейлер