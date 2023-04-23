Мы подготовили вам подборку из 5 лучших фильмов, которые способны расслабить, поднять настроение и вдохновить на новые впечатления. Включайте любимые киноленты и получайте удовольствие от просмотра!

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5 легких фильмов, чтобы расслабиться и забыть обо всем

"Как все запутано"

Разведенная мать троих взрослых детей, Джейн, неожиданно обретает себя в любовном треугольнике, когда начинает роман с архитектором. Это неожиданное изменение отношений вызывает совсем другие чувства у ее бывшего мужа, видящего в Джейн "другую женщину". Она оказывается в нелегком положении, когда разрывается между желанием сохранить старые отношения и чувствами к новому любовнику. Как сложно понять, есть ли любовь столь сильным чувством, чтобы превратить жизнь в одно великое противостояние!

"Как все запутано" 2009: смотрите трейлер

"Мы – Миллеры"

Каждый человек зарабатывает деньги по-своему. Для кого это легко, а для кого сложно. Некоторые получают деньги путем честного труда, а другие – незаконными методами. Один из таких людей – Дэвид Берк, занимающийся продажей наркотиков. Его боссы поручили ему перевозку двух тонн марихуаны из Мексики в Колорадо, и он рискует своей жизнью, чтобы успешно выполнить эту задачу. Но у Дэвида есть свой план – он создает фальшивую семью, в которую входят стриптизерша, бездомный мальчик и уличная хулиганка. Вместе они отправляются в путешествие на семейном фургоне, полном наркотиков, где они сталкиваются с бандой гангстеров и готовы на все, чтобы сохранить свою жизнь и выполнить задачу.

"Мы – Миллеры" 2013: смотрите трейлер

"Есть, молиться, любить"

Главная героиня фильма разочарована своей жизнью и решает сменить ее, отправляясь в путешествие по миру. Лиз Гилберт после развода берет отпуск в год и собирается найти себя, изменить свое мировоззрение и обрести настоящее счастье. Путешествуя по Италии, Индии и Бали, она узнает о новых культурах, кулинарных традициях и находит себя в этих экзотических местах. Наконец, она обретает настоящую любовь и внутреннюю гармонию, изменяющую ее жизнь навсегда.

"Есть, молиться, любить" 2010: смотрите трейлер

"Маршрут к любви"

Во время служебной поездки во Вьетнам, менеджер туристической компании неожиданно находит истинное удовольствие от жизни. Во время экскурсии с веселым и доброжелательным гидом она открывает для себя новые возможности и наслаждается незабываемыми приключениями.

"Маршрут к любви" 2023: смотрите трейлер

"Даль"

Женщина становится наследником дома на хорватском острове, но вместо того, чтобы остаться и заняться ремонтом, она отправляется в неожиданное путешествие. Эта поездка возвращает ей радость жизни и придает новые инсайты, а также дарит новую любовь.

"Даль" 2023: смотрите трейлер