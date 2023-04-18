Известный американский актер и продюсер Николас Кейдж назвал свои лучшие фильмы, в которых снимался. В его топ попали фильмы "Мэнди", "Свинья" и не только.

О любимых фильмах 59-летняя голливудская знаменитость рассказала в эфире развлекательной программы The Late Show with Stephen Colbert. Теперь видео разговоры быстро распространяется в сети и собирает множество просмотров.

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Николас Кейдж назвал 5 фильмов из своей карьеры, которыми гордится

За время кинокарьеры актера номинировали на десятки престижных премий, а в 1995-м он сумел добыть в борьбе Оскар. Самую почетную награду Николас Кейдж получил за участие в фильме "Покидая Лас-Вегас". Правда, этого фильма в его списке нет.

Я начну со "Свиньи" – это мой любимый фильм, который я когда-либо делал. Я люблю "Менди", которую поставил Панос Косматос Мне нравится "Воскрешая мертвецов" режиссером которого был Мартин Скорсезе. И я любил "Плохого лейтенанта" Вернера Герцога. Мне понравился фильм под названием "Джо", снятый Дэвидом Гордоном Грином,

– поделился актер.

Николас Кейдж назвал 5 фильмов из своей карьеры: смотрите видео

Напомним, 13 апреля в кинотеатрах Украины получился новый фильм с Николасом Кейджем – "Ренфилд". Это американский фантастический комедийный фильм ужасов режиссера Криса Маккея по сценарию Райана Ридли.