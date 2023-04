Она расскажет о непростых и страстных отношениях главных героев Эбби и Тревиса, и сможет доставить много радости и незабываемых впечатлений. Кроме нее, читайте о еще 4 лучших экранизациях всемирно известных романов в материале 24 Канала.

Смотрите также Новинки апреля: 7 долгожданных сериалов, которые нельзя пропустить

Лучшие 5 экранизаций всемирно известных романов о любви

"Мое прекрасное несчастье" / Beautiful Disaster, 2023 год

Жанр: Романтика, лав-стори

Бывают ли лав-стори со счастливым финалом? Да – и лента "Мое прекрасное несчастье" яркий тому пример! В нашей стране фильм стартует с 13 апреля – не упустите, картина увлекательная, веселая и точно достойна вашего внимания!

Юная Эбби Абернати пытается забыть свое темное прошлое, уезжает в другой город, где поступает в колледж. Там она знакомится с Тревисом Мэддоксом, самым популярным парнем, участвующим в подпольных боях. Меддокс также замечает красивую блондинку и начинает за ней ухаживать. Тревис предлагает Эбби дерзкой паре, но ни он, ни она даже не подозревают, чем это для них закончится.

Этот фильм подарили продюсеры франшизы "После", а режиссером стал Роджер Камбл, снявший "После ссоры" и фильм "Жестокие игры". В главных ролях новой лав-стори – молодые актеры Дилан Спроус и Вирджиния Гарднер.

Писательница Джейми Макгвайр свой первый роман издала десять лет назад, а сейчас имеет поклонников по всему миру и ее книги переведены на пятьдесят языков. Эбби и Тревису автор посвятила несколько романов – ждем премьеры!

"Мое прекрасное несчастье": смотрите трейлер

"После" / After, 2019 год

Жанр: Мелодрама, романтика

Кинопара Тессы и Хардина сейчас является одной из самых известных и любимых. Студентка колледжа Тесса на вечеринке знакомится с избалованным богачом Хардином, которой не знает отказов у девушек. Но Тесса дает ему отпор – и с этого начинаются их отношения… Они очень разные, чтобы быть вместе, но их любовь сильнее даже самих.

Все четыре фильма о Тессе и Хардине имели огромный зрительский успех, а исполнители главных ролей – Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин – сразу стали медийными. В этом году выйдет пятый фильм "После: Навсегда" – ждем!

Писательнице Анне Тодд было всего 24 года, когда она опубликовала свой первый роман на интернет-платформе, а затем появилась напечатанная книга. Тодд сразу стала знаменитой, попав в списки авторов бестселлеров от New York Times, а журнал Cosmopolitan назвал ее феноменом поколения. Анна не остановилась, написав целую серию книг о Тессе и Хардине, хотя и признавалась, что начала писать эту историю любви, вдохновившись романом "50 оттенков серого".

"После. Навсегда": смотрите тизер

Не упустите 5 мистических фильмов ужасов, которые стоит посмотреть

"Иллюзия любви" / Mal de pierres, 2016 год

Жанр: Мелодрама, драма

Франция, 1950-е годы 20 века. Юная Габриэль выходит замуж за нелюбимую Жозе. Она считает, что без чувств не может быть и секса, но потом начинает мечтать о ребенке. По совету врача Габриэль едет в швейцарский санаторий, где знакомится с привлекательным Андре Саважем, который лечится после тяжелого ранения на Вьетнамской войне. Молодые люди влюбляются, но срок лечения Гарбриэль истекает, и они договариваются переписываться. Вернувшись домой, женщина узнает, что беременна. Она пишет об этом Андре, но ее письма возвращаются… Главной героини придется узнать правду – финал истории потрясающий и неожиданный. История любви настолько яркая, что ее нельзя забыть!

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, главные роли исполнили обладательница Оскара Марион Котияр, секс-символ французского кино Луи Гаррель и известный испанский актер Алекс Брендемюль. У фильма есть 8 номинаций на кинопремию Сезар.

В основе сюжета – новелла From the Land of the Moon сардинской писательницы Милены Агус. И хотя у автора много произведений, именно это сделало ее популярной.

"Иллюзия любви": смотрите трейлер

"50 оттенков серого" / Fifty Shades of Grey, 2015 год

Жанр: Романтика, эротическая драма

Студентка литфака Анастейша Стил отправляется на интервью к миллиардеру Кристиану Грею – и молодые люди сразу чувствуют возникающую между ними химию. Эксцентричный миллиардер вроде бы неожиданно появляется в магазине, где работает девушка – и они договариваются о новой встрече. Влюбившись в красавца-богача, Ана узнает, что он – поклонник БДСМ. Он жаждет горячих экспериментов, а она опасается… Сможет ли девушка принять "темную сторону личности" своего возлюбленного? И главное – что с ней будет потом, не потеряет ли она себя, решившись на опасный эксперимент?

Этот роман сразу сделал автора Эрику Леонард Джеймс известной писательницей, хотя она начала писать свое произведение как фанфик по мотивам "Сумерочной саги" Стефани Майер. Затем Эрика переделала свое творение, добавив эротики и БДСМ-страстей. Ее роман стал так популярен, что по количеству экземпляров обошел даже "Гарри Поттера"! Потом появились две новые книги об отношениях влюбленной парочки: "На пятьдесят оттенков темнее" и "Пятьдесят оттенков свободы", которые также стали всемирными бестселлерами. Сейчас книги Э. Л. Джеймс переведены на тридцать языков, в том числе и на украинский.

"50 оттенков серого": смотрите трейлер

"До встречи с тобой" / Me Before You, 2016 год

Жанр: Мелодрама, драма

Поиски работы приводят девушку Лу в богатый дом Трейноров, которые ищут сиделку для своего сына-инвалида Вилла. Роковая авария изменили веселого и беззаботного Вилла – сейчас он прикован к коляске и подумывает о смерти…

Но кто знал, что в его темную обыденность неожиданно ворвется оптимистичная и жизнелюбивая Лу, которая точно не даст парню депрессировать! Со временем Лу и Уилл влюбятся друг в друга, но смогут ли они быть вместе?

В главных ролях – Эмилия Кларк (Дейенерис из "Игры престолов") и Сэм Клафлин (из фильма "Пираты Карибского моря").

Фильм был снят по одноименному роману известной британской писательницы Джоджо Моес, которую хорошо знают и читатели, и зрители. "Последнее письмо от твоего любимого, "Мед в голове" – недавние экранизации по произведениям автора.

"До встречи с тобой": смотрите трейлер