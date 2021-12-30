5 современных фильмов с Ирмой Витовской: обзор ко дню рождения актрисы

У одной из самых популярных украинских актрис – Ирмы Витовской – сегодня день рождения. В честь 47-летия редакция Кино 24 подготовила обзор интересных фильмов, где актриса сыграла главную роль.

Ирма Витовская начала свою карьеру в 1998 году в Киеве. Благодаря талантливой игре на сцене Молодого театра была номинирована на театральную премию "Киевская пектораль", а в 2016 году за картину "Сталкеры" одержала победу.

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Безумную популярность актриса получила после выхода шоу "Леся + Рома" еще в начале 2000-х годов. В 2019-2020 годах побеждала в номинации за лучшую женскую роль премии "Золотая дзига". Сегодня редакция Кино 24 упомянет о лучших 5 фильмах с Ирмой Витовской.

5 современных фильмов с Ирмой Витовской

Брама

Роль: баба Прися

Год: 2017

Жанр: мистика, драма, хоррор

Режиссер: Владимир Тихий

В ролях: Ирма Витовская, Виталина Библив, Ярослав Федорчук

В центре сюжета – семья, проживающая в Чернобыльской зоне отчуждения: баба Прися, внук Вовчик и дочь Слава, которая постоянно болеет. Вскоре баба Прися получает мистическое предупреждение о катастрофе, которую следует предотвратить.

"Брама": смотрите фрагмент с Ирмой Витовской

Мои мысли тихие

Роль: мать Вадима

Год: 2019, 2022 (вторая часть)

Жанр: трагикомедия

Режиссер: Антонио Лукич

В ролях: Ирма Витовская, Андрей Лидаговский

По сюжету, звукорежиссер Вадим переживает трудный период. Вдруг Вадиму предлагают работу – записать звуки украинских животных. Будет платить за работу канадская компания. Парень увлекся такой возможностью и собирается в путь. Если удастся записать пение редкой утки, его пригласят в Канаду. В творческие порывы сына вносит немного приземленности и повседневного быта мама. Чтобы пообщаться с сыном, он решает ехать записывать звуки вместе с ним.

Как сложилась жизнь Вадима и его мамы после событий дебютной части фильма – узнаем в сиквеле "Мои мысли тихие", который выйдет на экраны в 2022 году.

"Мои мысли тихие": смотрите трейлер

Короли рэпа

Роль: Нинка

Год: 2019

Жанр: музыкальная драма

Режиссер: Мирослав Латик

В ролях: Михаил Дзюба, Карина Химчук, Ирма Витовская, Юрий Кулинич, Дмитрий Хомяк, Андрей Борис

Подросток, выпускник сельской школы, по кличке Казан, мечтает стать известным рэпером и покорить сердце одной девушки. Он готов на все, но жизнь вносит свои коррективы.

"Короли рэпа": смотрите тизер

Между нами

Роль: Анна

Год: 2022

Жанр: психологический триллер

Режиссер: Соломия Томащук

В ролях: Анастасия Пустовит, Ирма Витовская, Дмитрий Сова, Евгений Ефремов, Михаил Дзюба, Евгений Ламах, Сергей Детюк.

В фильме речь идет о сложном выборе между близким человеком и моральными принципами. Две главные героини – Саша и Аня вынуждены его сделать: Саша по отношению к собственному мужу, Аня по отношению к сыну. Драматизм ситуации обостряется, когда они оказываются вовлечены в темную историю преступления.

"Между нами": смотрите трейлер

Вкус свободы

Роль: Ольга Франко

Год: 2022

Жанр: драматическая комедия

Режиссер: Александр Березань

В ролях: Ирина Кудашова, Ирма Франко, Алекс Якутов, Татьяна Малкова, Джамала

По сюжету молодая девушка-повар Варя теряет работу, потому что ее высокая кухня никому не нужна в кафе у дороги. Яркая, гордая, остроумная – она убегает с востока на запад страны, чтобы доказать, что жизнь – это не приговор! Неожиданная находка – книга забытой легенды украинской кухни Ольги Франко, зажигает девушку на смелую мечту – открытие ресторана имени Ольги.

"Вкус свободы": смотрите трейлер