Ірма Вітовська розпочала свою кар’єру у 1998 році у Києві. Завдяки талановитій грі на сцені Молодого театру була номінована на театральну премію "Київська пектораль", а у 2016 році, за картину "Сталкери", здобула перемогу.

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Шалену популярність акторка отримала після виходу шоу "Леся + Рома" ще на початку 2000-х років. У2019–2020 роках перемагала в номінації за найкращу жіночу роль премії "Золота дзиґа". Сьогодні редакція Кіно 24 згадає про найкращі 5 фільмів з Ірмою Вітовською.

5 сучасних фільмів з Ірмою Вітовською

Брама

Роль: баба Пріся

Рік: 2017

Жанр: містика, драма, горор

Режисер: Володимир Тихий

У ролях: Ірма Вітовська, Віталіна Біблів, Ярослав Федорчук

У центрі сюжету – сім’я, що мешкає у Чорнобильській зоні відчуження: баба Пріся, онук Вовчик та донька Слава, яка постійно хворіє. Незабаром баба Пріся отримує містичне попередження про катастрофу, якій варто запобігти.

"Брама": дивіться фрагмент з Ірмою Вітовською

Мої думки тихі

Роль: мати Вадима

Рік: 2019, 2022 (друга частина)

Жанр: трагікомедія

Режисер: Антоніо Лукіч

У ролях: Ірма Вітовська, Андрій Лідаговський

За сюжетом, звукорежисер Вадим переживає важкий період. Раптом Вадимові пропонують роботу – записати звуки українських тварин. Платитиме за роботу канадська компанія. Хлопець захопився такою можливістю і збирається у дорогу. Якщо пощастить записати спів рідкісної качки, то його запросять у Канаду. У творчі пориви сина вносить трішки приземленості та повсякденного побуту мама. Аби поспілкуватися із сином, вона вирішує їхати записувати звуки разом із ним.

Як склалось життя Вадима і його мами після подій дебютної частини стрічки – дізнаємося у сиквелі "Мої думки тихі", що вийде на екрани у 2022 році.

"Мої думки тихі": дивіться трейлер

Королі репу

Роль: Нінка

Рік: 2019

Жанр: музична драма

Режисер: Мирослав Латик

У ролях: Михайло Дзюба, Карина Химчук, Ірма Вітовська, Юрій Кулініч, Дмитро Хом'як, Андрій Борис

Підліток, випускник сільської школи, на прізвисько Казан, мріє стати відомим репером та підкорити серце однієї дівчини. Він готовий на все, але життя вносить свої корективи.

"Королі репу": дивіться тизер

Між нами

Роль: Анна

Рік: 2022

Жанр: психологічний трилер

Режисер: Соломія Томащук

У ролях: Анастасія Пустовіт, Ірма Вітовська, Дмитро Сова, Євген Єфремов, Михайло Дзюба, Євген Ламах, Сергій Детюк.

У фільмі йдеться про складний вибір між близькою людиною та моральними принципами. Дві головні героїні — Саша та Аня змушені його зробити: Саша стосовно власного чоловіка, Аня стосовно сина. Драматизм ситуації загострюється, коли вони виявляються залучені у темну історію злочину.

"Між нами": дивіться трейлер

Смак свободи

Роль: Ольга Франко

Рік: 2022

Жанр: драматична комедія

Режисер: Олександр Березань

У ролях: Ірина Кудашова, Ірма Франко, Алекс Якутов, Тетяна Малкова, Джамала

За сюжетом, молода дівчина-кухар Варя втрачає роботу, бо її висока кухня нікому не потрібна у кафе біля дороги. Яскрава, гонорова, дотепна – вона тікає зі сходу на захід країни аби довести, що життя – це не вирок! Неочікувана знахідка – книжка забутої легенди української кухні Ольги Франко, запалює дівчину на сміливу мрію — відкриття ресторану імені пані Ольги.

"Смак свободи": дивіться трейлер