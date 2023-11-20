Разгневанные критики: что не так с финальным сезоном "Короны"

В шестом сезоне телевизионной драмы освещены события конца 1990-х годов с фокусом на трагическую гибель принцессы Дианы и последствия для королевской семьи. Оценки критиков по поводу первых четырех серий последнего сезона "Короны" расходятся, но подавляющее большинство возмущены неточным фактажем.

Прошло более 25 лет с момента автокатастрофы в Париже, однако многие люди до сих пор четко помнят эти события. Это объясняет то, почему зрители и критики так внимательно следят за тем, как Netflix воспроизвел события в ленте и почему многие остаются недовольны.

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Критики разгромили 6 сезон сериала "Корона"

Критики говорят, что сериал начал опускаться еще в третьем сезоне, едва держал равновесие в двух последующих частях, а сейчас продолжает нестись в бездну. Рецензенты пишут, что даже блестящая актерская игра не спасает ситуацию.

Кроме всех своих формальных провалов, восприятию фильма мешает то, что изображенные в нем события еще слишком свежи в памяти людей.

– написала Люси Менган.

Анита Сингх согласилась с предыдущей критикой, написав, что "жемчужина Netflix зашла в тупик", потому что новый сезон "преследует причудливый призрак принцессы Дианы". Она заметила, что идея внести призрак Дианы в сюжет сериала, который сначала появляется в самолете перед Чарльзом, а затем и перед самой королевой Елизаветой, "чтобы дать дружеский совет", выглядит как проявление отчаяния со стороны сценариста "Короны" Питера Моргана, который в 2016 году создал популярное телешоу.

Сингх также выразила критику по поводу сцен аварии:

"Хаос последнего дня Дианы и Доди в Париже воспроизведен достаточно точно, но сцены внутри тоннеля Пон д'Альма отсутствуют. Во всех диалогах, связанных с сообщением о смерти Дианы, отсутствует речь, и зритель сосредотачивается на реакции персонажей", – сказала Анита. Сингх.

Игру Элизабет Дебики сочли выдающейся

В своей четырехзвездной рецензии The Times раскритиковала призрак Дианы, но отметила выдающуюся игру Элизабет Дебики.

Эмпатия, с которой она изображает последние восемь недель жизни Дианы, и ее сходство с самой Дианой – необычайны. Это кокетливое склонение головы, легкая растерянность, одиночество Дианы, которая появляется в ярких купальниках на роскошной яхте аль Фаедов,

– отметили в The Times.

Положительные отзывы на 6 сезон сериала "Корона"

Кинокритик Арамид Тинубу из Variety положительно отметил, как изображены отношения Дианы и Доди.

Морган не создает бурного романа, а показывает дружбы, которая только начала расцветать и обострила реакция общества и семейные обязательства,

– высказался Тинубу.

Empire также высоко оценивает новый сезон, дав ему целых четыре звезды.

Это самый эмоциональный сезон "Короны", оплакивающий принцессу Диану, сочетая реальные кадры и "призраков",

– написали в Empire.

Фактические неточности в "Короне"

Келли Сваби, королевский историк, говорит, что ей как историку хочется плакать.

Зрители ожидают от этого сериала определенной точности, ведь качество его производства очень высокое, но это происходит не всегда.

– высказалась Сваби.

Она указывает, что представленные в последнем сезоне сцены "неизвестны никому, поскольку они разворачивались за закрытыми дверями". Например, показано, как принц Чарльз извещает своих сыновей о смерти Дианы.

В сериале принц Чарльз представлен эмоционально, он плачет в парижской больнице, видя тело Дианы и пытается успокоить своих сыновей. Однако в своих мемуарах в 2023 году он пишет, что "папа не обнял меня", когда сообщил о смерти матери, и самым большим его утешением было хлопанье по колено.

В сериале молодой принц Гарри плачет во время церковной службы, когда он узнает о смерти Дианы. Но в своих мемуарах Гарри рассказывает, что не разрыдался, пока не увидел, как гроб с его матерью опускают в землю.

Последние шесть серий нового сезона выйдут 14 декабря

Вторая часть финального сезона охватывает Золотой юбилей королевы, свадьбу принца Чарльза и Камиллы, а также начало отношений Уильяма и Кейт в Сент-Эндрюсском университете. Во второй половине сезона принцев Уильяма и Гарри сыграют Эд МакВэй и Лютер Форд, а Кейт Миддлтон представит Мэг Беллами.

"Корона" 6 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала