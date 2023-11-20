Минуло понад 25 років з моменту автокатастрофи в Парижі, утім багато людей і досі чітко пам'ятають ті події. Це пояснює те, чому глядачі та критики так уважно слідкують за тим, як Netflix відтворив події у стрічці та чому багато хто залишається незадоволеним.

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Критики розгромили 6 сезон серіалу "Корона"

Критики кажуть, що серіал почав опускатись ще у третьому сезоні, ледь тримав рівновагу у двох наступних частинах, а зараз продовжує нестись у прірву. Рецензенти пишуть, що навіть блискуча акторська гра не рятує ситуації.

Крім усіх своїх формальних провалів, сприйняттю фільму заважає те, що зображені в ньому події ще надто свіжі у пам'яті людей,

– написала Люсі Менган.

Аніта Сінгх погодилась з попередньою критикою, написавши, що "перлина Netflix зайшла у глухий кут", тому що новий сезон "переслідує химерний привид принцеси Діани". Вона зауважила, що ідея внести привид Діани в сюжету серіалу, який спочатку з'являється в літаку перед Чарльзом, а потім і перед самою королевою Єлизаветою, "щоб надати дружню пораду", виглядає як прояв відчаю з боку сценариста "Корони" Пітера Моргана, який у 2016 році створив дуже популярне телешоу.

Сінгх також висловила критику щодо сцен аварії:

"Хаос останнього дня Діани та Доді в Парижі відтворено достатньо точно, але сцени всередині тунелю Пон д'Альма відсутні. У всіх діалогах, пов'язаних із повідомленням про смерть Діани, відсутня мова, і глядач зосереджується на реакції персонажів", – сказала Аніта Сінгх.

Гру Елізабет Дебікі визнали видатною

У своїй чотиризірковій рецензії The Times розкритикувала привид Діани, але відзначила видатну гру Елізабет Дебікі.

Емпатія, з якою вона зображує останні вісім тижнів життя Діани, і її схожість з самою Діаною – надзвичайні. Це кокетливе схиляння голови, легка розгубленість, самотність Діани, яка водночас зʼявляється у яскравих купальниках на розкішній яхті аль Фаєдів,

– зазначили в The Times.

Позитивні відгуки на 6 сезон серіалу "Корона"

Кінокритик Арамід Тінубу з Variety позитивно відзначив, як зображені стосунки Діани та Доді.

Морган не створює бурхливого роману, а показує дружби, яка лише почала розквітати і яку загострила реакція суспільства та сімейні зобов'язання,

– висловився Тінубу.

Empire також високо оцінює новий сезон, давши йому цілих чотири зірки.

Це найбільш емоційний сезон "Корони", який оплакує принцесу Діану, поєднуючи реальні кадри й "привидів",

– написали в Empire.

Фактичні неточності у "Короні"

Келлі Свабі, королівський історик, каже, що їй, як історику, хочеться плакати.

Глядачі очікують від цього серіалу певної точності, адже якість його виробництва дуже висока, але це відбувається не завжди,

– висловилась Свабі.

Вона вказує, що подані в останньому сезоні сцени "невідомі нікому, оскільки вони розгорталися за закритими дверима". Наприклад, показано, як принц Чарльз сповіщає своїх синів про смерть Діани.

У серіалі принц Чарльз представлений емоційно, він плаче у паризькій лікарні, бачачи тіло Діани, і намагається заспокоїти своїх синів. Однак у своїх мемуарах у 2023 році він пише, що "тато не обійняв мене", коли повідомив про смерть матері, і найбільшою його втіхою було плескання по коліну.

У серіалі молодий принц Гаррі плаче під час церковної служби, коли він дізнається про смерть Діани. Але у своїх мемуарах Гаррі розповідає, що не розплакався, поки не побачив, як труну з його матір'ю опускають у землю.

Останні шість серій нового сезону вийдуть 14 грудня

Друга частина фінального сезону охоплює Золотий ювілей королеви, весілля принца Чарльза та Камілли, а також початок стосунків Вільяма і Кейт у Сент-Ендрюському університеті. У другій половині сезону принців Вільяма та Гаррі зіграють Ед МакВей та Лютер Форд, а Кейт Міддлтон представить Мег Белламі.

"Корона" 6 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу