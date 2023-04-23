24 Канал вместе с кинокомпанией Adastra Cinema собрали несколько интересных фактов по биографии и творчеству режиссера. Какова была семья Астера, почему любит гороры, сколько времени работал над созданием картины "Все страхи Бо" – читайте в нашем материале.

Смотрите также 8 лучших комедий 2023 года, которые уже вышли в хорошем качестве

7 фактов о жизни и творчестве режиссера Ари Астера

Из творческой семьи

Сценарист, режиссер и продюсер Ари Астер – из творческой семьи: его отец был музыкантом, а мама – поэтессой. Первые годы Ари провел и в Нью-Йорке, где и родился, затем ненадолго семья переехала в Честер (Англия), где отец открыл джазовый клуб. Когда будущему режиссеру было 10 лет, семья Астеров вернулась в Америку, поселившись в Нью-Мексико.

Любовь к хоррорам

Первый фильм Ари посмотрел, когда ему было четыре года. Мать повела сына на ленту "Дик Трейси", основанную на комиксах. В фильме было много экшена, но один эпизод очень поразил маленького Ари: когда герой курит из автомата, а за его спиной стоит стена огня. Мальчик так испугался, что ушел из кинотеатра, и матери пришлось его догонять и успокаивать.

Но у него никогда не было сомнений в том, кем стать – больше всего на свете он хотел снимать кино! Будущий режиссер однажды признался, что начал писать свои первые сценарии, потому что просмотрел все ужастики, которые были в ближайших кинопрокатных салонах. Наконец Ари смог создать свой мир, у которого очень быстро появились поклонники!

О третьей картине режиссера

"Все страхи Бо" – третья картина режиссера. Работу над ней он прерывал ради своих двух первых картин – "Наследственность" и "Солнцестояние". Кстати, на этих лентах Астер и сделал себе имя в киномире: стал мастером атмосферных гороров, почти не использующих скиммеров, а делает акцент на ритуалах, эзотерике и… историях о семейных травмах.

Жанр третьего фильма – сложен: это сатирический и приключенческий горор с элементами триллера и даже комедии. "Этот фильм больше похож на меня, чем все, что я делал раньше. Моя личность и юмор встроены в него", – признался режиссер.

Ари Астер / Adastra Cinema

Микс классиков и… Фрейда

Над своим новым фильмом "Все страхи Бо" режиссер работал более десяти лет. Недавно автор признался, что в начале работы находился под влиянием многих классических произведений: мифов Эллады, текстов Борхеса, Кафки, Сервантеса и Теннесси Уильямса. А также – всего Фрейда (как пишут некоторые кинокритики). И только потом сюжет сформировался, и герой Бо стал почти таким, каким его можно увидеть в фильме.

Что такое MW-Perfectly Safe

Все три фильма режиссер выпустил в коллаборации со студией A24, разработавшей оригинальные пиар-акции к фильмам. Для "Реинкарнации" студия выпустила в свет календарь с разъяренными бабушками, для "Солнцестояния" выпустили сувенирную фигурку медведя в клетке.

А для приключенческого горора "Все страхи Бо" была разработана серия сувенирки с логотипом корпорации MW-Perfectly Safe: по сюжету ленты именно эта компания контролирует и жизнь Бо, и мир вокруг. A24 создали страницу корпорации на LinkedIn и выпустили бейсболки, майки и другие вещи.

Хоакин Феникс в фильме "Все страхи Бо" / Adastra Cinema

Сам Скорсезе – фанат Астера

Многие известные режиссеры очень высоко оценивают творчество Астера. К примеру, мэтр режиссуры Мартин Скорсезе недавно назвал автора ленты "Все страхи Бо" "одним из чрезвычайных новых голосов в мировом кино".

Вообще у Астера много поклонников из мира кино. К примеру, режиссер Джордан Пил ("Ловушка", "Мы") высоко оценивает визуальные образы в горорах Астера, а также коллеги Эдгар Райт ("На драйве", "Прошлой ночью в Сохо") и Шон Бейкер ("Красная ракета").

Сам Астер признался, что обожает ленты Скорсезе, особенно фильмы "Бешеный бык" и "Таксист". Также среди режиссеров он выделяет Ларса фон Триера.

Новые фильмы с Хоакином Фениксом

Что в планах? Снимать дальше, овладевать новыми жанрами! Ари Астер признавался, что хочет попробовать свои силы в анимации, мюзикле и даже романтической комедии! Добавим, что у режиссера – свои представления о жанрах, потому что предыдущий фильм "Солнцестояние" он сравнивал со сказкой, находя параллели с "Алисой в стране чудес".

Но уже стало известно, что в планах режиссера – вестерн, в главной роли которого снимется прославленный Хоакин Феникс! Похоже, что актер и режиссер нашли друг друга: потому что и Феникс, и Астер рассказывают о совместной работе во "Всех страхах Бо" с восхищением и уважением!

Хоакин Феникс и Ари Астер / Adastra Cinema

И пока он не начинал новый проект, посмотрите его новый фильм – сатирически-приключенческий горор "Все страхи Бо", выходящий в украинском прокате с 27 апреля.

"Все страхи Бо": смотрите трейлер