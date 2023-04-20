Готовьте попкорн: 7 фильмов и сериалов, которые выйдут на Netflix в мае

Netflix анонсировал список новинок, вышедших в мае 2023 года. Сервис продолжает удивлять зрителей разнообразным контентом, соответствующим любому вкусу и настроению.

В мае на платформе появится ряд фильмов и сериалов. Впрочем, мы предлагаем посмотреть список из 7 главных лент, которые вам могут понравиться.

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7 фильмов и сериалов, которые выйдут на Netflix в мае

"Королева Шарлотта: история Бриджертонов" (4 мая) – сюжет будущего сериала-приквела "Бриджертонов" рассказывает историю брака королевы Шарлотты с королем Джорджем. Главную роль сыграла Индия Амартейфио.

"Царица Клеопатра" (10 мая, 1 сезон) – скандальный документальный сериал о Клеопатре от продюсерки Джады Пинкетт-Смит.

"Рыцарь в черном" (12 мая, 1 сезон) – южнокорейский научно-фантастический боевик от сценариста и режиссера Чо Чон Сока. Действие происходит в антиутопическом будущем, где мир опустошен загрязнением воздуха, а люди полагаются на рыцарей в черном.

"Иметь" (12 мая) – боевик из Дженнифер Лопес в главной роли о смертоносной женщине-убийце, которая выходит из укрытия, чтобы помочь защитить свою дочь.

"Мать": смотрите трейлер

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"Жертва / Подозреваемая" (23 мая) — документальный фильм о журналистке, изучающей сексуальные преступления молодых женщин, от режиссера Нэнси Шварцман. Премьера прошла на кинофестивале "Санденс" в 2023 году.

"Фубар" (25 мая, 1 сезон) – Арнольд Шварценеггер дебютирует в своем первом большом сериале в роли оперативника ЦРУ, который никак не может уйти на пенсию.

"Кровь и золото" (26 мая) – немецкоязычный вестерн о Второй мировой войне и германском дезертире, который возвращается домой, чтобы участвовать в битве против войск СС за спрятанное золото.

"Фубар": смотрите трейлер