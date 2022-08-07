7 лучших фильмов с Джессикой Честейн, приехавшей в Украину

Джессика Честейн 7 августа приехала в Украину. Звезда встретилась с Зеленским и планирует поездку в Ирпень. По этому случаю предлагаем упомянуть, в каких фильмах снялась оскароносная голливудская актриса.

Как сообщило Суспильне, американская актриса Джессика Честейн прибыла в Киев и уже посетила детскую больницу "Охматдет". Она планирует также встречу с главой ОП Ермаком. К слову, звезда – одна из мировых знаменитостей, которые поддержали Украину в героической борьбе против россии.

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В каких фильмах снялась Джессика Честейн

Джессика Честейн умеет держать зрителя в интриге и удивлять яркими перевоплощениями. Домохозяйка, талантливый юрист, изобретательный бизнесмен, ученая или борец за справедливость – кажется, нет роли, которая была бы не под силу этой звезде. А если не верите – убедитесь благодаря тематической подборке, созданной благодаря оценке зрителей.

"Интерстеллар"

Год выхода – 2014

Рейтинг IMDb – 8,6

Если вы хотите посмотреть фильм, который заставит вас задуматься о будущем, предлагаем выбрать "Интерстеллар". Эта лента Кристофера Нолана не покидает самые престижные рейтинги, в том числе IMDb.

По сюжету будущее всего человечества оказывается под угрозой, ведь из-за катаклизмов урожая становится все меньше. Последней надеждой спасателей является команда NASA, которую возглавляет Купер. Главный герой должен найти подходящую для жизни планету в других галактиках. И в этой миссии не последнюю роль играет дочь космонавта Мерф, которую во взрослом возрасте сыграла Джессика Честейн.

"Инстерстеллар": смотрите трейлер

"Опасная игра Слоун"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 7,6

А вот любители фильмов с неожиданным финалом точно будут в восторге от фильма "Опасная игра Слоун". В центре сюжета окажется талантливый лоббист Элизабет Слоун. Благодаря уловкам она помогает Конгрессу США принять отдельные законы. Но новое дело обращает все против нее: влиятельный политик стремится поквитаться с Элизабет и уничтожить ее репутацию. Так что игра выходит на совсем другой уровень, а на кону не только важная поправка к конституции, но и будущее главной героини.

До последних минут будет сложно предположить, чем закончится "Опасная игра Слоун".

"Опасная игра Слоун": смотрите трейлер

"Игра Молли"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,6

Не менее сильной женщиной Джессика Честейн предстает в драме "Игра Молли". Фильм несколько напоминает "Опасную игру Слоун", так что если вы были в восторге от этой ленты, обязательно просмотрите и историю о Молли Блум.

По сюжету бывшая спортсменка вынуждена была устроиться в казино из-за полученной травмы. Работая с криминальными авторитетами, она поняла: с такими связями, как у нее, можно устроить отличный бизнес. Поэтому Молли переезжает в Нью-Йорк и организует подпольное казино для богачей. Но именно влиятельные клиенты приводят ее на скамью подсудимых.

"Игра Молли": смотрите трейлер

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"Укрытие"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 6,9

Лента "Укрытие" показала, что и драматические роли у Джессики Честейн могут быть особенными. Актриса сыграла женщину, которая поддерживает мужа и борется за свою семью.

По сюжету, Кертис ЛаФорче начинает видеть сны, в которых его семья сталкивается со смертоносным торнадо. Когда видения становятся слишком правдоподобными, а главный герой уже не может отличить их от реальности, он обращается за помощью к врачам. Параллельно мужчина строит укрытие, чтобы спасти жену и дочь. Но действительно ли есть угроза – зрители увидят в напряженной драме "Укрытие".

"Укрытие": смотрите трейлер

"Тридцать минут после полуночи"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 7,0

Сыграла Джессика Честейн и умного спецагента Майю. В фильме "Тридцать минут по северу" она получила непростую задачу – выследить и уничтожить главаря террористов Усаму Бен Ладена. За эту роль Джессика Честейн получила "Золотой глобус".

"Тридцать минут после полуночи": смотрите трейлер

"Жена смотрителя зоопарка"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,1

Лента "Жена смотрителя зоопарка" имеет довольно романтическое название, за которым скрыт мощный сюжет, напоминающий оскароносный "Список Шиндлера". Перед зрителями предстанут обычные супруги, которые являются владельцами Варшавского зоопарка. Во время немецкой оккупации города Антонина и Ян, несмотря на угрозы, спасают людей от смерти, укрывая их в пустых клетках для зверей.

"Жена смотрителя зоопарка": смотрите трейлер

"Древо жизни"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 6,8

А завершить подборку фильмов мы решили лентой "не для всех". "Древо жизни" высоко оценили киноманы, которые любят мистерии и напряженные драмы, но не ценители таких жанров остались не в восторге от просмотра.

Фильм расскажет о Джеке, который уже во взрослом возрасте вспоминает свое детство, не обходя радостных и сложных периодов. Особое внимание авторы уделили образу мамы главного героя, выступающей полной противоположностью несколько деспотического отца. Эти роли получили Джессика Честейн и Брэд Питт, безупречно сыгравшие супруги.

"Древо жизни": смотрите трейлер