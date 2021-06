7 новых фильмов Netflix, которые вы точно должны посмотреть этим летом

Лето нам подарит не только яркое солнце и тепло, но и множество эффектных фильмов, которые точно не разочаруют вас. Романтическая комедия с Шэйлин Вудлин и Фелисити Джонс, новый фильм с Жаном-Клодом Ван Даммом, самый смешной фильм лета "Гладко на бумаге" и не только. Скорей выбирайте фильм и смотрите с друзьями, любимыми или родными.

Редакция Кино 24 подготовила для вас яркую подборку фильмов с летним настроением.

"Гладко на бумаге"

Good on Paper

23 июня 2021 годаCША

Для Андреа Зингер годами стендап-карьера была выше романтических отношений. Однако однажды она знакомится с парнем и считает, что он для нее слишком идеален. Как будут складываться их дела – смотрите вскоре в настоящей комедии!

"Гладко на бумаге" 2021: смотрите трейлер

"Улица страха. Часть первая: 1994"

Fear Street

: 2, 9 и 16 июля 2021 годаСША

По сюжету, компания подростков узнает, что ужасные события, которые периодически случаются в их городке уже на протяжении десятилетий. Самое страшное, что они могут быть следующими жертвами. События первого фильма будут происходить в 1994 году, второго – в 1978, а третьего – в 1666.

"Улица страха. Часть первая: 1994": смотрите трейлер

"Последнее письмо от твоего любимого"

The Last Letter from Your Lover

: 23 июля 2021 годаВеликобритания

Фильм изображает события Англии 1960 года. Дженнифер Стерлинг приходит в себя на больничной койке после страшной автомобильной катастрофы. Она не может вспомнить ни обстоятельств аварии, ни своего богатого мужа, ни даже то, как ее зовут. Окружающий мир был чужим. Однако, однажды она натыкается на письма. От кого они, и как изменится жизнь главной героини – в июле авторы проекта откроют все секреты!

"Последнее письмо от твоего любимого": смотрите видео

"Отцовство"

: 18 июня 2021 годаСШАFatherhood

Отец-одиночка борется в одиночку со своей бедой и бременем, которым стало для него неожиданно одинокое родительство. Его отвергает группа поддержки молодых матерей, он не умеет правильно укладывать волосы дочери, и даже больше: семья Мэтта сомневается в его родительских способностях, даже его мама (Альфра Вудард). Но главный герой Гарта собирает все свои силы ради счастья и комфорта своей дочери.

"Отцовство": смотрите трейлер

"Круэлла"

: 26 мая 2021 годаСША, ВеликобританияCruella

Все события фильма "Круэлла" пройдут в Лондоне в 1970 годах. Там молодая швея Эстелла устроится на работу и будет производить одежду, которую разрабатывает баронесса фон Хельман. Условия, в которых оказалась девушка, заставят ее переосмыслить свою жизнь и открыть свою темную сторону. Так британцы познакомятся с загадочной Круэллой, чьи выходки будут ужасать Хельман.

"Круэлла" 2021: смотрите трейлер

"Школа хороших жен"

La bonne épouse

: 1 июля 2021 года: Франция, Бельгия

"Школа хороших жен" – лента, события которой происходят во Франции в 60-х, во время расцвета женского движения. Между тем дело главной героини совсем не подходит духу времени – она руководит школой домохозяек. Там Полетта учит женщин быть верными женами и хранительницами семейного уюта. Но накануне мая 1968 года все идет наперекосяк: ее дело на грани банкротства, а над Францией веет дух свободы, который вот-вот всколыхнет патриархальный мир.

"Школа хороших жен" 2021: смотрите онлайн

"Рожденный быть убитым"

: 27 августа 2021 года

Алисия Викандер и Джон Дэвид Вашингтон играют в триллере "Беккет", который спродюсировал Лука Гуаданьино. Их герои – пара Беккет и Эйприл, которые приезжают в отпуск в Грецию и оказываются втянутыми в международный заговор. Это, действительно, самый ожидаемый релиз лета!



Кадр из фильма "Рожденный быть убитым" / Фото Vogue