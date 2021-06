7 нових фільмів Netflix, які ви точно маєте переглянути цього літа

Літо нам подарує не лише яскраве сонце і тепло, а й безліч ефектних фільмів, які точно не розчарують вас. Романтична комедія із Шейлін Вудлін і Фелісіті Джонс, новий фільм з Жаном-Клодом Ван Даммом, найсмішний фільм літа "Гладко на папері" і не тільки. Хутчіш обирайте фільм і переглядайте з друзями, коханими чи рідними.

Редакція Кіно 24 підготувала для вас найяскравішу добірку фільмів з літнім настроєм.

"Гладко на папері"

Good on Paper

23 червня 2021 рокуCША

Для Андреа Зінгер роками стендап кар’єра була вище романтичних відносин. Проте, одного разу вона знайомиться з хлопцем і вона вважає, що він для неї занадто ідеальний. Як складатимуться їхні справи – дивіться згодом у справжній комедії!

"Гладко на папері" 2021: дивіться трейлер

"Вулиця страху. Частина перша: 1994"

Fear Street

2,9 і 16 липня 2021 рокуСША

За сюжетом, компанія підлітків дізнається, що жахливі події, які періодично трапляються в їхньому містечку вже протягом десятиліть. Найстрашніше те, що вони можуть бути наступними жертвами. Події першого фільму відбуватимуться в 1994 році, другого – у 1978, а третього – у 1666.

"Вулиця страху. Частина перша: 1994": дивіться трейлер

"Останній лист від твого коханого"

The Last Letter from Your Lover

23 липня 2021 рокуВелика Британія

Фільм зображає події Англії 1960 року. Дженніфер Стерлінґ приходить до тями на лікарняному ліжку після страшної автомобільної катастрофи. Вона не може згадати ні обставин аварії, ні свого багатого чоловіка, ні навіть те, як її звуть. Навколишній світ був чужим. Однак, одного разу вона натрапляє на листи. Від кого вони, і як зміниться життя головної героїні – в липні автори проєкту відкриють усі секрети!

"Останній лист від твого коханого": дивіться відео

"Батьківство"

18 червня 2021 рокуСШАFatherhood

Батько-одинак ​​бореться самотужки зі своєю бідою та тягарем, яким стало для нього неочікувано самотнє батьківство. Його відкидає група підтримки молодих матерів, він не вміє правильно укладати волосся доньки, та навіть більше: сім'я Метта сумнівається в його батьківських здібностях, навіть його мама (Альфра Вудард). Але головний герой Гарта збирає усі свої сили заради щастя та комфорту своєї дочки.

"Батьківство": дивіться трейлер

"Круелла"

26 травня 2021 рокуСША, Велика БританіяCruella

Усі події фільму "Круелла" відбуватимуться у Лондоні в 1970 роках. Там молода швачка Естелла влаштується на роботу і виготовлятиме одяг, що розробляє баронеса фон Хельман. Умови, в яких опинилась дівчина, змусять її переосмислити своє життя і відкрити свою темну сторону. Так британці познайомляться із загадковою Круеллою, чиї витівки жахатимуть Хельман.

"Круелла" 2021: дивіться трейлер

"Школа хороших дружин"

La bonne épouse

1 липня 2021 рокуФранція, Бельгія

"Школа хороших дружин" – стрічка, події якої відбуваються у Франції в 60-х, під час розквіту феміністичного руху. Тим часом справа головної героїні зовсім не пасує духові часу – вона керує школою домогосподарок. Там Полетта вчить жінок бути вірними дружинами й берегинями сімейного затишку. Та напередодні травня 1968 року все йде шкереберть: її справа на межі банкрутства, а над Францією віє дух свободи, який от-от сколихне патріархальний світ.

"Школа хороших дружин" 2021: дивіться онлайн

"Народжений бути вбитим"

27 серпня 2021 року

Алісія Вікандер і Джон Девід Вашингтон грають у трилері "Беккет", який спродюсував Лука Гуаданьїно. Їхні герої – пара Беккет і Ейпріл, які приїжджають у відпустку до Греції й опиняються втягненими в міжнародну змову. Це, направду, найочікуваніший реліз літа!



Кадр з фільму "Народжений бути вбитим" / Фото Vogue