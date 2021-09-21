Стивен Кинг пишет книги, которые хочется прочитать, соответственно экранизации – стоит посмотреть. Ко Дню рождения любимого всеми писателя мы подготовили подборку экранизаций его произведений, которые оставляют после просмотра приятное впечатление.

В 1999 году после ужасной аварии Стивен Кинг заявил, что уходит из литературы, сразу после завершения работы над эпопеей "Темная башня". Однако, с тех пор он создал еще 15 романов, 1 документальную книгу, 13 рассказов, 3 серии комиксов и стал сценаристом более ста фильмов и короткометражек, 3 сериалов и 5 мини-сериалов.

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Король ужасов пишет не только хорроры, о мертвецах и инопланетянах, его проекты – увлекательные романы о дружбе, любви и семье. Ко Дню рождения талантливого и харизматичного писателя редакция Кино 24 подготовила подборку его самых ярких экранизаций.

9 экранизаций Стивена Кинга, которые должен посмотреть каждый

Кладбище домашних животных, 1989 год

Врач Луис Крид вместе с семьей переезжает в спокойный провинциальный городок. Единственное, что омрачает их новое атмосферное жилище – Кладбище домашних животных, расположенное возле дома. Интригует факт, что похороненные на кладбище звери могут вернуться к своим хозяевам. Однако вскоре, спустя некоторое время, у семьи появляется возможность проверить этот миф на практике. В 2019 году вышел римейк классической экранизации.

"Кладбище домашних животных" 2019 год: смотрите трейлер римейка

Мизери, 1990 год

Фильм рассказывает историю писателя Пола. Во время ужасной снежной бури он попадает в ДТП, но, к счастью, остается жив. Проснувшись в чужом доме, Пол понял, что его спасительница Энни его поклонница, а не только профессионал в лечебном деле. Чтобы отблагодарить, Пол дает девушке почитать неизданную рукопись, в которой главная героиня погибает. Однако, девушка начинает угрожать писателю и даже желает смерти, если тот не перепишет финал книги.

"Мизери" 1990 год: смотрите трейлер

Побег из Шоушенка, 1994 год

"Побег из Шоушенка" занимает первое место в Топ-250 лучших фильмов IMDb, носит статус классики и, конечно, был неоднократно пересмотрен каждым из нас. Несмотря на коммерческий провал, лента выдвигалась на Оскар в 7 номинациях, но в итоге "Побег из Шоушенка" не победила ни в одной. Это не помешало фильму найти своего зрителя. Показательно, что в 2019 году на встрече с фанатами в тюрьме Мэнсфилда, где снимали картину, встретиться с создателями "Побега из Шоушенка" пришло более 20 тысяч человек.

В центре истории – молодого банковского работника Энди Дюфрейна обвиняют в убийстве своей жены и ее любовника, которого он не совершал. Но нет никаких доказательств. Его приговаривают к пожизненному заключению. Несмотря на ограничение свободы, он прибег к невозможному, что еще раз свидетельствует о внутренней свободе, которую никто не сможет забрать.

"Побег из Шоушенка": смотрите трейлер фильма

Зеленая миля, 1999 год

События фильма происходят в США, Луизиане, в 1935 году. В тюрьму строгого режима привозят темнокожего Джона Коффи, которого обвиняют в убийстве двух детей. Опытный начальник тюрьмы Пол Эджкомб с осторожностью относится к заключенному. Однако со временем начинает понимать, что он не виноват. У главного героя есть несколько дней, чтобы доказать непричастность Коффи к убийству и спасти его от смертной казни.

"Зеленая миля" 1999 год: смотрите трейлер

Долорес Клэйборн, 1995 год

Этот фильм – не фильм ужасов, это американский детектив, классическая драма, где очень хорошо раскрыто писательское мастерство Стивена Кинга. В центре сюжета – история о немолодой уже служанке, которую обвиняют в убийстве (ну ладно, есть немножко жутких кадров) своей хозяйки, превратили триллер на загадку. Вам непременно понравится, ведь фильм держит в напряжении до последней минуты.

"Долорес Клэйборн" 1995 год: смотрите трейлер

1408, 2007 год

"1408" – одна из самых прибыльных и известных экранизаций по мотивам произведений Кинга. В центре истории – жизнь писателя Майка Энслина, который создает свои романы в "самых страшных" отелях Америки. Кстати, не все экранизации нравятся Кингу, "1408" получила одобрительный отзыв от автора.

Это Клаустрофобия совершенства, четко отражающая тон истории,

– говорит Стивен Кинг.

"1408" 2007 год: смотрите трейлер

Мгла, 2007 год

Маленький городок накрывает густой туман, из которого вылезают чудовища. Группе лиц, оказавшихся в этот момент в супермаркете, приходится вступить в неравный бой с ними.

"Мгла", 2007 год: смотрите трейлер

Сериал "Мистер Мерседес", 2017 год

В конце карьеры уже опытного детектива Билла Ходжеса в его руки попало необычное дело. 16 человек безжалостно задавил кто-то на Мерседесе. Доказательств, свидетелей – нет. Никто не выжил. Однако, однажды, 2 года после трагедии, Билл получает видеопослание от некоего "Мистера М", где он признается в содеянном. Главный герой, хоть на пенсии, но берется за расследование, хоть и очень рискует своей жизнью.

Сериал "Мистер Мерседес", 2017 год