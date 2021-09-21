У 1999 році після жахливої аварії Стівен Кінг заявив, що йде з літератури, відразу після завершення роботи над епопеєю "Темна Вежа". Однак, відтоді він створив ще 15 романів, 1 документальну книгу, 13 оповідань, 3 серії коміксів і став сценаристом понад ста фільмів і короткометражок, 3 серіалів і 5 мінісеріалів.

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Король жахів пише не лише хоррори, про мерців та інопланетян, його проєкти – захопливі романи про дружбу, любов та сім’ю. До Дня народження талановитого і харизматичного письменника редакція Кіно 24 підготувала добірку його найяскравіших екранізацій.

9 екранізацій Стівена Кінга, які має подивитися кожен

Кладовище домашніх тварин, 1989 рік

Лікар Луїс Крід разом із сім’єю переїжджає у спокійне провінційне містечко. Єдине, що затьмарює їх нове атмосферне житло – кладовище домашніх тварин, розташоване поблизу будинку. Інтригує факт, що поховані на кладовищі звірі можуть повернутися до своїх господарів. Однак незабаром, через деякий час, у сім’ї з’являється можливість перевірити цей міф на практиці. У 2019 році вийшов рімейк класичної екранізації.

"Кладовище домашніх тварин" 2019 рік: дивіться трейлер рімейку

Мізері, 1990 рік

Фільм розповідає історію письменника Пола. Під час жахливої сніжної бурі він потрапляє в ДТП, але, на щастя, залишився живим. Прокинувшись у чужому будинку, Пол зрозумів, що його рятівниця Енні його прихильниця, а не тільки професіонал у лікувальній справі. Щоб віддячитися, Пол дає дівчині почитати невиданий рукопис, в якому головна героїня гине. Однак, дівчина починає погрожувати письменнику і навіть бажає смерті, якщо той не перепише фінал книги.

"Мізері" 1990 рік: дивіться трейлер

Втеча з Шоушенка, 1994 рік

"Втеча з Шоушенка" посідає перше місце в Топ-250 найкращих фільмів IMDb, носить статус класики та, звісно, була неодноразово переглянута кожним з нас. Попри комерційний провал стрічка висувалась на Оскар у 7 номінаціях, але в підсумку "Втеча з Шоушенка" не перемогла в жодній. Це не завадило фільму знайти свого глядача. Показово, що у 2019 році на зустрічі з фанатами у в’язниці Менсфілда, де знімали картину, зустрітися з творцями "Втечі з Шоушенка" прийшло понад 20 тисяч людей.

У центрі історії – молодого банківського працівника Енді Дюфрейна звинувачують у вбивстві своєї дружини і її коханця, якого він не здійснював. Але він немає жодних доказів. Його засуджують до довічного ув’язнення. Попри обмеження свободи, він вдався до неможливого, що ще раз свідчить про внутрішню свободу, яку ніхто не зможе забрати.

"Втеча з Шоушенка": дивіться трейлер фільму

Зелена миля, 1999 рік

Події фільму відбуваються у США, Луїзіані, 1935 рік. У в'язницю строгого режиму привозять темношкірого Джона Коффі, якого звинувачують у вбивстві двох дітей. Досвідчений начальник в'язниці Пол Еджкомб з обережністю ставиться до ув’язненого. Проте згодом починає розуміти, що він не винен. У головного героя є декілька днів, щоб довести непричетність Коффі до вбивства і врятувати його від смертної кари.

"Зелена миля" 1999 рік: дивіться трейлер

Долорес Клейборн, 1995 рік

Цей фільм – не фільм жахів, це американський детектив, класична драма, де дуже добре розкрито письменницьку майстерність Стівена Кінга. У центрі сюжету – історія про немолоду вже наймичку, яку звинувачують у вбивстві (ну гаразд, трішки моторошних кадрів є) своєї господині, перетворили трилер на загадку. Вам неодмінно сподобається, адже фільм тримає у напрузі до останньої хвилини.

"Долорес Клейборн" 1995 рік: дивіться трейлер

1408, 2007 рік

"1408" – одна з найбільш прибуткових і відомих екранізацій за мотивами творів Кінга. У центрі історії – життя письменника Майка Енслін, який створює свої романи перебуваючи в "найстрашніших" готелях Америки. До речі, не всі екранізації подобаються Кінгу, "1408" отримала схвальний відгук від автора.

Це Клаустрофобія досконалості, чітко відображає тон історії,

– говорить Стівен Кінг.

"1408" 2007 рік: дивіться трейлер

Імла, 2007 рік

Маленьке містечко накриває густий туман, з якого вилазять чудовиська. Групі осіб, що опинилися в цей момент у супермаркеті, доводиться вступити у нерівний бій з ними.

"Імла", 2007 рік: дивіться трейлер

Серіал "Містер Мерседес", 2017 рік

Наприкінці кар’єри вже досвідченого детектива Білла Ходжес до його рук потрапила незвичайна справа. 16 людей безжально задавив хтось на Мерседесі. Доказів, свідків – немає. Ніхто не вижив. Однак, одного разу, 2 роки після трагедії, Білл отримує відеопослання від якогось "Містера М", де він зізнається у скоєному. Головний герой, хоч на пенсії, але береться за розслідування, хоч і дуже ризикує своїм життям.

Серіал "Містер Мерседес", 2017 рік