Вся правда о Брендане Фрейзере: 9 малоизвестных фактов из жизни, которые вас шокируют

Брендан Фрейзер – канадско-американский актер, наиболее известный своими главными ролями в блокбастерах, комедиях и других драматических фильмах. В 2023 году звезда получил Оскара. Что известно о его творческой и личной жизни – читайте 9 фактов о Брендане Фрейзере, которые вас удивят.

В карьере Брендана были как взлеты, так и падения

Актер стал широко известен в 1992 году, когда сыграл в комедии "Замороженный калифорниец" и драме "Школьные связи". К сожалению, карьера Брендана остановилась в конце 2000-х из-за различных проблем со здоровьем, личных потерь и сексуального насилия, предположительно, совершенного против него в 2003 году Филиппом Берком, тогдашним президентом Голливудской ассоциации иностранной прессы.

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К середине 2010-х он вернулся на телевидение, сыграв роли в фильмах "Путешествие в центр Земли" и "Чернильное сердце". К счастью, его карьера резко изменилась после появления в фильмах Стивена Содерберга "Без резких движений" и "Кит" Даррена Аронофски в 2022 году. Его роль в последнем помогла получить премию Оскар за лучшую мужскую роль.

Брендан Фрейзер получил Оскар-2023 / NBC News

Он носил более 300 фунтов протезов для "Кита"

В фильме "Кит" 2022 года Фрейзер играет сильно дородного человека. Чтобы достичь правдоподобного вида, тело Фрейзера было полностью превращено с помощью макияжа и протезов.

Иногда для этого требовались элементы комбинезона, которые весили более 300 фунтов (почти 200 килограммов – 24 Канал). Фрейзер описал костюм как "красивый и привлекательный". Однако носить его было "обременительно".

Фрейзер в фильме "Кит" / The New Yorker

Брендан чуть не умер во время создания "Мумии"

В 1997 году Фрейзер возглавил актерский состав ленты "Джордж из джунглей", а затем начиная с 1999 года снялся в роли Рика О'Коннелла в трилогии "Мумия". Это была, возможно, самая большая роль Фрейзера. Он лихого главного героя ленты, который в один момент чуть не задохнулся.

В одной из первых сцен фильма О'Коннеллу грозит казнь из-за повешения. Однако сцена была снята неправильно. Фрейзер высказался об этом опыте и: "Они убили меня на 18 секунд". Он уточнил: "Я висел на удавке, стоя на доске. Тогда сценарист-режиссер сказал: "Петля не подходит каскадерам. Можем ли мы немного поднять напряжение, и у нас все получится". Я подумал: "Я получу кислород и задержу дыхание", и я вскочил на цыпочки, и что-то пошло не так, и следующее, что я понял, это то, что я проснулся. ".

Брендан во время съемок "Мумии" / Кинориум

Каскадерская работа Фрейзера в боевиках привела к нескольким операциям

В таких фильмах, как франшиза "Мумия", "Путешествие в центр Земли" (2008 год) и другие, Фрейзер провел большую часть своей карьеры, играя очень тяжелые роли, нанесшие вред его телу. Как сказал Фрейзер для GQ, к концу 2000-х он перенес несколько операций, включая ламинэктомию, частичную замену коленного сустава, операции на позвоночнике и операцию на голосовых связях.

Брендан во время съемок "Мумии" / Кинориум

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Фрейзер думал сыграть Супермена

В начале 2000-х Фрейзер был одним из известных актеров, которых рассматривали на роль в перезапуске франшизы о Супермене. Хотя до кинопробы дело так и не дошло, Фрейзер сказал, что у него были встречи с потенциальным режиссером Бреттом Ратнером по поводу роли в доме Ратнера, и что он был немного разочарован, когда роль наконец досталась Брендону Рауту в фильме "Возвращение Супермена" 2006 года. .

"Возвращение Супермена": смотрите трейлер

Брендан – первый актер американского происхождения, внесенный в Аллею славы Канады

Брендан Фрейзер родился 3 декабря 1968 года. В 2022 году ему исполнилось 54 года. Он был младшим из четырех мальчиков и родился в Индианаполисе, штат Индиана. Он был сыном канадских родителей Кэрол Мэри и Питера Фрейзера. Его мать была консультантом по продажам, а отец — журналистом, работавшим канадским офицером дипломатической службы в Государственном управлении по туризму.

У Фрейзера есть как американский, так и канадский паспорта, чего было достаточно, чтобы получить звезду на Канадской Аллее славы в 2006 году.

Брендан Фрейзер на Аллее славы Канады / Pinterest

Брендан Фрейзер в детстве жил в 3 странах и 4 разных штатах

У актера трех старших братьев: Кевина, Ригана и Шона. Из-за работы семья Брендана часто переезжала во время его детства, живя в США (Калифорнии, Вашингтоне, Онтарио, Индиане), а также Нидерландах и Швейцарии. Позже это пригодилось в его актерской карьере.

В частности, впервые он почувствовал вкус к актерской игре во время отпуска в Лондоне, когда посетил свой первый театральный спектакль в Вест-Энди.



Фрейзер с родителями

Личная жизнь актера

Брендан познакомился с актрисой Эфтон Смит на барбекю в доме Вайноны Райдер летом 1993 года. Они поженились 27 сентября 1998 года и родили троих сыновей: Гриффина Артура (2002 год), Холдена Флетчера (2004 год) и Леланда Фрэнсиса (2006 год). В 2007 году пара объявила о своем решении расстаться.

Сейчас Брендан встречается с Джин Мур, профессиональным визажистом и парикмахером из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Хотя пара держит свои отношения преимущественно в тайне, их часто видят вместе на красных дорожках и других мероприятиях.

Брендан Фрейзер с Джин Мур / PureWow

Его любимое развлечение – фотография и любовь к животным

Брендан страстно к художественной фотографии. Он не только фотографирует в своей повседневной жизни, но и включает это в свои роли, например, в знаменитом телевизионном сериале "Клиника" (2002 – 2004 годы).

Фрейзер решил начать фотографировать экзотические места, где он находился, во время съемок фильмов. Однажды он выставил свои работы на продажу, а вырученные средства пошли в местную труппу театра.

Его любовь к животным, особенно к лошадям, не осталась незамеченной и в частности, как он общается с животными на съемочной площадке. Известно, что он усыновил лошадь из техасского сада для своего старшего сына Гриффина, страдающего аутизмом.



Брендан Фрейзер обожает фотографировать / Pinterest