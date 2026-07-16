Но сначала короткая информация о жизни Ады, которая почти всю свою жизнь провела на сцене театра и в кино, пишет 24 Канал.
Как сейчас живет Ада Роговцева
Несмотря на свой почтенный возраст, актриса продолжает работать, а также ведет социальные сети. Накануне своего дня рождения знаменитость опубликовала пост, в котором отметила, что 89 – какие-то странные цифры.
В последнее время женщина проводит время в деревне, собирая ягоды для своих любимых внуков на компоты и пироги. Однако свой юбилейный день она отпразднует на сцене. Ада поступает так почти всегда.
Спасибо Богу, что дает силы выходить на сцену, к людям, как я делала это с 19 лет, а через три дня – уже 70 лет. Последние годы в "Октябрьском" на сцене встречаю день рождения с коллегами и зрителями. В этом году будем играть "Будьте как дома",
– подытожила звезда.
Ада Роговцева о дне рождения / Скриншот из инстаграма
В свое время Роговцева была замужем за Константином Степанковым, однако муж умер в 2004 году. Он также был актером театра и кино. У супругов родилось двое детей – сын Константин и дочь Екатерина.
В 2012 году жизнь актрисы изменилась коренным образом. Умер ее единственный сын. Мальчик заболел раком печени, однако о болезни узнали слишком поздно. Сын Роговцевой просто "сгорел" за четыре месяца.
Ада рассказывала, что Константин очень интересовался темой Чернобыля и получил немалую дозу радиации в "зоне отчуждения".
Ада Роговцева с сыном / Фото из инстаграма актрисы
Екатерина же – известная актриса, режиссер и Заслуженный деятель искусств Украины.
Ада Роговцева с дочерью Екатериной / Фото из инстаграма актрисы
Так, актриса совмещает карьеру и домашние заботы в селе. Ее мастерство, жажда работы и любовь к Украине настолько большие, что именно это вдохновляет других. Роговцева неоднократно выезжала с выступлениями на фронт к военным, активно поддерживает инициативы в поддержку ВСУ, а также в 2022 году возглавила совет фонда "Мы победим".
Фильмография Ады Роговцевой
- "Лесная песня";
- "Салют, Мария!";
- "Вечный зов";
- "Сага";
- "Летающий корабль";
- "Каменный хозяин";
- "Девять жизней Нестора Махно";
- "Зимний роман";
- "Где деньги?"
- "11 детей из Моршина" и многие другие.
Недавно мы вспоминали еще об одном украинском актере – Марке Дроботе, сыгравшем в сериале "Крепостная".