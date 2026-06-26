Марк всегда получает харизматичные и драматические роли. Когда он играет злодеев, даже через экран передается сильная эмоция неприязни к герою. А это значит, что актер хорошо справляется со своей работой, пишет 24 Канал.
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Где сейчас Марк Дробот?
Украинский актер успешно продолжает актерскую карьеру и выступает на сцене театра. В прессе в последнее время нет новостей о жизни Марка. Известно, что он участвует в спектакле "Я вижу, вас интересует тьма".
Марк Дробот в спектакле "Я вижу, вас интересует тьма" / Фото с сайта театра Марии Заньковецкой Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Вне сцены Дробот избегает публичных выходов и очень редко даёт интервью.
К сожалению, медийность и хороший артист – это две разные вещи. Я хотел бы быть хорошим артистом. По крайней мере, я всячески стремлюсь к тому, чтобы никакой медийности не было,
– делился актер ранее.
Но два года назад в жизни кинозвезды произошло чудесное событие – на свет появилась дочь Златомира.
Марк Дробот с женой / Фото из инстаграма "Молодого театра"
Когда началась полномасштабная война, мужчина присоединился к Украинскому театру в Одессе. За эти годы он участвовал в нескольких спектаклях: "Зернохранилище" (за эту роль его наградили премией Украинского театрального фестиваля ГРА в номинации "лучшая мужская роль"), "Червона Рута" (где исполнял главную роль композитора Владимира Ивасюка).
В эпоху цифровизации Марк даже не ведёт социальные сети. Он убеждён, что для него это лишнее.
Фильмография Марка Дробота
- "Ангел из Орли";
- "Таинственный остров";
- "Соседи";
- "Ефросиния";
- "Женский врач 2";
- "Центральная больница";
- "Марк+Наталька"
- "Крепостная";
- "Доктор Вера";
- "Хрустальные источники".
Кстати, скончался режиссёр сериала "Ефросиния" – Бата Недич (Светислав Богославович).