Марк завжди отримує харизматичні та драматичні ролі. Коли він грає лиходіїв, то навіть через екран переноситься велика емоція неприязні до героя. А це означає, що актор робить свою роботу добре, пише 24 Канал.

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Де зараз Марк Дробот?

Український актор успішно продовжує акторську кар'єру та виступає на сцені театру. В пресі останній період немає новин про життя Марка. Відомо, що чоловік бере участь у виставі "Я бачу, вас цікавить пітьма".

Марк Дробот у виставі "Я бачу, вас цікавить пітьма" / Фото з сайту театру Марії Заньковецької

Поза сценою Дробот уникає публічних виходів і дуже рідко дає інтерв'ю.

На жаль, медійність і хороший артист – це дві різні речі. Я хотів би бути хорошим артистом. Принаймні, я всіляко прагну, щоб ніякої медійності не було,

– ділився актор раніше.

Та два роки тому у житті зірки кіно сталась чудова подія – на світ з'явилась донечка Златомира.

Марк Дробот з дружиною / Фото з інстаграму "Молодого театру"

Коли розпочалась повномасштабна війна, чоловік доєднався до Українського театру в Одесі. За ці роки він брав участь у декількох виставах: "Зерносховище" (за цю роль його нагородили премією Українського театрального фестивалю ГРА у номінації "найкраща чоловіча роль"), "Червона Рута" (де виконував головну роль композитора Володимира Івасюка).

У період цифровізації Марк навіть не веде соцмережі. Він переконаний, що для нього це зайве.

Фільмографія Марка Дробота

"Ангел з Орлі";

"Таємничий острів";

"Сусіди";

"Єфросинія";

"Жіночий лікар 2";

"Центральна лікарня";

"Марк+Наталка"

"Кріпосна";

"Доктор Віра";

"Кришталеві джерела".

До слова, помер режисер серіалу "Єфросинія" – Бата Недич (Светислав Богославович).