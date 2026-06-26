Марк завжди отримує харизматичні та драматичні ролі. Коли він грає лиходіїв, то навіть через екран переноситься велика емоція неприязні до героя. А це означає, що актор робить свою роботу добре, пише 24 Канал.
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Де зараз Марк Дробот?
Український актор успішно продовжує акторську кар'єру та виступає на сцені театру. В пресі останній період немає новин про життя Марка. Відомо, що чоловік бере участь у виставі "Я бачу, вас цікавить пітьма".
Марк Дробот у виставі "Я бачу, вас цікавить пітьма" / Фото з сайту театру Марії Заньковецької 24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Поза сценою Дробот уникає публічних виходів і дуже рідко дає інтерв'ю.
На жаль, медійність і хороший артист – це дві різні речі. Я хотів би бути хорошим артистом. Принаймні, я всіляко прагну, щоб ніякої медійності не було,
– ділився актор раніше.
Та два роки тому у житті зірки кіно сталась чудова подія – на світ з'явилась донечка Златомира.
Марк Дробот з дружиною / Фото з інстаграму "Молодого театру"
Коли розпочалась повномасштабна війна, чоловік доєднався до Українського театру в Одесі. За ці роки він брав участь у декількох виставах: "Зерносховище" (за цю роль його нагородили премією Українського театрального фестивалю ГРА у номінації "найкраща чоловіча роль"), "Червона Рута" (де виконував головну роль композитора Володимира Івасюка).
У період цифровізації Марк навіть не веде соцмережі. Він переконаний, що для нього це зайве.
Фільмографія Марка Дробота
- "Ангел з Орлі";
- "Таємничий острів";
- "Сусіди";
- "Єфросинія";
- "Жіночий лікар 2";
- "Центральна лікарня";
- "Марк+Наталка"
- "Кріпосна";
- "Доктор Віра";
- "Кришталеві джерела".
До слова, помер режисер серіалу "Єфросинія" – Бата Недич (Светислав Богославович).