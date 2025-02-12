Ада Роговцева неожиданно вспомнила о своем прошлом в России: "Я никогда этого не говорила"

Украинская актриса Ада Роговцева поделилась своими воспоминаниями о временах, когда она работала в России. Она призналась, что, несмотря на то, что ей приходилось часто посещать Россию и участвовать в различных кинопроектах, которые реализовывались на территории страны-агрессора, она всегда оставалась верной своей родине –Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью, которое актриса дала Сергею Жадану. По словам Роговцевой, она всегда подчеркивала на российских площадках, что является украинской актрисой.

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Ада Роговцева о прошлом в России

Ада Роговцева подчеркнула, что всегда была уверена в своих действиях и никогда не чувствовала, что предает свою родную страну, Украину. Она отметила, что никогда не высказывала подобных мыслей и поэтому решила прямо обратиться к украинцам, чтобы разъяснить свою позицию.

Я никогда этого не говорила, поэтому хочу сказать всем украинцам, всем зрителям, которые ко мне имеют какой-то интерес, или какое-то внимание мне уделяют, я вам говорю спасибо. Потому что я не слышала этих упреков, что "она в России работала". Я работала в России, но я украинская артистка. Я здесь, я никогда-никогда не отрывалась от своих. И никогда-никогда не предавала ни словом, ни мыслью,

– обратилась к украинцам Роговцева.

Интервью Ады Роговцевой: смотрите видео онлайн

Роговцева добавила, что она неоднократно сталкивалась с пренебрежительным отношением к украинцам со стороны россиян, но всегда ставила их на место. Она вспомнила, как приезжала в Россию, где водитель каждый раз спрашивал ее: "Как там ваша Независимая?" На что она сразу отвечала: "Сволочь ты!" По ее словам, такие ситуации неоднократно случались, и она всегда старалась ставить людей на место.

Актриса также рассказала случай, когда во время встречи с российскими актерами во главе с Николаем Бурляевым ей дали слово, и он представил ее как "нашу российскую артистку". Она резко остановила его, сказав: "Стоп, стоп, стоп стоп, останавливаем запись. Я не ваша и не российская актриса, я приехала из Украины. И давайте будем как-то уважать друг друга." Тогда она добилась того, чтобы отстоять свою позицию.