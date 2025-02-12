Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью, которое актриса дала Сергею Жадану. По словам Роговцевой, она всегда подчеркивала на российских площадках, что является украинской актрисой.

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Ада Роговцева о прошлом в России

Ада Роговцева подчеркнула, что всегда была уверена в своих действиях и никогда не чувствовала, что предает свою родную страну, Украину. Она отметила, что никогда не высказывала подобных мыслей и поэтому решила прямо обратиться к украинцам, чтобы разъяснить свою позицию.

Я никогда этого не говорила, поэтому хочу сказать всем украинцам, всем зрителям, которые ко мне имеют какой-то интерес, или какое-то внимание мне уделяют, я вам говорю спасибо. Потому что я не слышала этих упреков, что "она в России работала". Я работала в России, но я украинская артистка. Я здесь, я никогда-никогда не отрывалась от своих. И никогда-никогда не предавала ни словом, ни мыслью,

– обратилась к украинцам Роговцева.

Интервью Ады Роговцевой: смотрите видео онлайн

Роговцева добавила, что она неоднократно сталкивалась с пренебрежительным отношением к украинцам со стороны россиян, но всегда ставила их на место. Она вспомнила, как приезжала в Россию, где водитель каждый раз спрашивал ее: "Как там ваша Независимая?" На что она сразу отвечала: "Сволочь ты!" По ее словам, такие ситуации неоднократно случались, и она всегда старалась ставить людей на место.

Актриса также рассказала случай, когда во время встречи с российскими актерами во главе с Николаем Бурляевым ей дали слово, и он представил ее как "нашу российскую артистку". Она резко остановила его, сказав: "Стоп, стоп, стоп стоп, останавливаем запись. Я не ваша и не российская актриса, я приехала из Украины. И давайте будем как-то уважать друг друга." Тогда она добилась того, чтобы отстоять свою позицию.