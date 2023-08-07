Ада Роговцева недавно отпраздновала свое 86-летие и получила много теплых поздравлений от украинцев. Актриса сказала, что чувствует себя счастливой после этого, а также в интервью с ведущим ток-шоу "Говорит вся страна" Алексеем Сухановым, она призналась, что наконец-то чувствует себя украинкой.

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Во время разговора Роговцева ответила на вопрос, смогут ли украинцы простить россиянам. По ее словам, это станет возможным через несколько поколений, с воспитанием, раскаянием и расплатой. "Все они должны пройти эти этапы. Раньше Украина не прощала, а терпела. Как нация, к сожалению, мы же только начинаем все осознавать", – высказалась она.

Народная артистка Украины отметила, что я только сейчас начинает осознавать по-настоящему украинку. "Я была под советской властью, под влиянием, под глупостью каких-то уже современных наших течений. Кому-то одному поверила. А ведь я не одно такое, и тем более, что я все-таки думающая, но я попала", – прокомментировала Ада Николаевна.

Ада Роговцева о россиянах, поддерживающих режим Кремля

Легенда украинского кино отметила и о россиянах, поддерживающих режим Кремля и войну против Украины. "Они подкладываются под все эти системы и схемы. Есть у*оды, как Никита Михалков. Покойный Табаков, я скажу, почему на это шел. Трус. Он руководил большим театром и не одним, а несколькими. Это был концерн такой, студии и все. Если бы он пошел против, потерял бы все".

Так же Чулпан Хаматов. У нее был фонд и ради него шла на это (сотрудничество с российским режимом – 24 Канал). Это все уже трусость и другие пакости, которые в человеке проявляются,

– сказала актриса.



Ада Роговцева / Фото с инстаграма актрисы