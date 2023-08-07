Ада Роговцева нещодавно відсвяткувала своє 86-річчя та отримала чимало теплих привітань від українців. Актриса сказала, що почувається щасливою після цього, а також в інтерв’ю з ведучим ток-шоу "Говорить вся країна" Олексієм Сухановим, вона зізналася, що нарешті почувається українкою.

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Під час розмови Роговцева відповіла на питання, чи зможуть українці коли пробачити росіянам. За її словами, це стане можливим через декілька поколінь, з вихованням, каяттям росіян і розплатою. "Всі вони мають пройти ці етапи. Раніше Україна не пробачала, а терпіла. Як нація, на превеликий жаль, ми ж тільки починаємо все усвідомлювати", – висловилася вона.

Народна артистка України зазначила, що я тільки зараз починає усвідомлювати по-справжньому, що є українкою. "Я була під радянською владою, під впливом, під дурістю якихось уже сучасних наших течій. Комусь одному повірила. А я ж не одна така, і тим більше, що я все-таки думаюча, але я попала", – прокоментувала Ада Миколаївна.

Ада Роговцева про росіян, які підтримують режим Кремля

Легенда українського кіно зазначила й про росіян, які підтримують режим Кремля та війну проти України. "Вони підкладаються під всі ці системи й схеми. Є в*родки, як Микита Міхалков. Покійний Табаков, я скажу, чому на це йшов. Боягузтво. Він керував великим театром і не одним, а кількома. Це ж був концерн такий, студії та все. Якби він пішов проти, втратив би все".

Так само Чулпан Хаматова. Вона мала фонд і заради нього йшла на це (співпрацю з російським режимом – 24 Канал). Це все вже боягузтво й інші пакості, які в людині проявляються,

– сказала актриса.



Ада Роговцева / Фото з інстаграму актриси