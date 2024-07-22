Ада Роговцева умилила словами к покойному мужу и показала совместное фото из молодости

Украинская актриса Ада Роговцева почтила память своего покойного мужа, выдающегося актера Константина Степанкова. Знаменитая артистка сделала это в годовщину смерти любимого.

Она показала их архивное фото из молодости. Любимого артистки не стало 20 лет назад.

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Ада Роговцева почтила память покойного мужа

Любимого артистки не стало 22 июля ровно 20 лет назад. В годовщину смерти своего мужа Константина Степанкова Ада Роговцева посвятила ему трогательное сообщение в инстаграме. Она опубликовала архивное черно-белое фото, на котором они запечатлены еще совсем молодыми.

Этот снимок, полон ностальгии, вызвал волну теплых воспоминаний и эмоций у поклонников актрисы. В своем посте актриса подчеркнула, насколько важным и незабываемым был Константин в ее жизни.

Ада Роговцева также оставила трогательное обращение к Константину Степанкову в своем посте. Она отметила, что прошло уже 20 лет без него, и это время было наполнено сложными испытаниями и ощущением потери. Артистка поделилась, что учится жить за них двоих, сохраняя память о любимом мужчине в каждом своем шаге и решении.

Двадцать лет живу без Кости. Всегда был старшим, а теперь уже я старше его на одиннадцать лет. Живу так, как будто и его глазами смотрю, как через два сердца – свое и Кости – пропускаю жизнь,

– трогательно написала актриса.

В комментариях под сообщением многие люди выразили свое восхищение госпожой Адой и ее глубоким уважением к семье. Поклонники отмечали, как трогательно и трепетно она относится к памяти своего покойного мужа, а также к близким людям, окружавших их в течение жизни.

Комментарии были наполнены словами поддержки, благодарности и признания ее силы и мужества. Многие отмечали, что Ада Роговцева является настоящим примером преданности и любви, которая не угасает даже спустя годы.