Ступка часто называл себя "Актор Акторович" и любил, когда на съемочной площадке к нему обращались неформально: Бодя, Ступочка или даже Сильвестр Сталоновый. В материале Кино 24 смотрите список фильмов, в которых снялся легендарный актер.

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Фильмы с Богданом Ступкой

"Белая птица с черной отметиной"

Украинский советский художественный фильм режиссера Юрия Ильенко рассказывает трагическую историю семьи Дзвонарей, охватывая события 1937-1947 годов. Эта лента занимает 8-ю позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

Сюжет фильма разворачивается в приграничном украинском селе недалеко от румынской границы, где живет многодетная семья Леся Дзвонаря. Его четверо сыновей играют в сельском ансамбле, однако судьба разводит их пути. Петр вступает в ряды красногвардейцев, Орест присоединяется к УПА, а самый младший Богдан остается дома. Их пути снова переплетаются, то в любви, то в горах с оружием в руках.

"Белая птица с черной отметиной": смотрите онлайн трейлер фильма

"Огнем и мечом"

В XVII веке польско-украинское пограничье было встревожено многочисленными конфликтами и казацкими восстаниями. На этом фоне разворачивается история любви молодого польского полковника Скшетуского. Во время своих путешествий и выполнения служебных обязанностей он встречает прекрасную девушку, по имени Хелена. Пораженный ее красотой и очарованием, полковник влюбляется в нее с первого взгляда.

Не откладывая, Скшетуский решает сделать Хелене предложение, надеясь, что она ответит взаимностью. Девушка тоже испытывает к нему нежные чувства и соглашается стать его женой. Однако их счастью мешает суровая реальность: Хелена уже обещана другому мужчине. Ее женихом является казак Богун, человек сильный и гордый, который не собирается отказываться от своей невесты без борьбы.

Эта любовная история разворачивается на фоне сложных и опасных событий того времени.

"Огнем и мечом": смотрите онлайн трейлер фильма

"Шантрапа"

Новая страна встречает Николаса очень тепло. Но вскоре он сталкивается с настоящими препятствиями. Здесь нет идеологов, только "доброжелательные" бизнесмены, которые быстро объясняют ему, что его работа мало кому интересна. Они указывают, что его творчество не способно приносить прибыль.

Перед Николасом встает вопрос: кто он на самом деле? Или он художник, который стремится к самовыражению? Или же человек, который просто хочет получать деньги за свою работу? Николас не считает себя ни непризнанным гением, ни опасным революционером. Он простой и тихий по своей натуре, свободный человек, независимо от обстоятельств.

Возможно, именно эта свобода и является источником его мучений. Она позволяет ему творить без ограничений, но одновременно ставит его на грань между искусством и коммерцией, заставляя постоянно искать баланс между внутренними стремлениями и внешними ожиданиями.

"Шантрапа": смотрите онлайн трейлер фильма

Более 30 лет Богдан Ступка выходил на сцену одного из лучших театров Украины – Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Его талант и мастерство сделали его одним из самых известных и самых уважаемых актеров в украинском театре.

На протяжении своей карьеры Богдан Ступка сыграл около сотни ролей в кино и столько же на театральной сцене. Его работа в кино включала различные роли, которые демонстрировали его чрезвычайный актерский диапазон и глубину.

Чтобы почтить память этого выдающегося актера, посмотрите ленты с его участием.