В День своего рождения: 87-летняя Ада Роговцева организовала сбор на машину для боевых медиков

16 июля выдающейся украинской актрисе театра и кино исполняется 87 лет. Свой день рождения Ада Роговцева решила отметить на сцене, играя в спектакле "Похоже на счастье".

Актриса сделала публикацию в соцсетях, где попросила поклонников не приносить цветов. Вместо этого она призвала своих поклонников сделать донат на машину для боевых медиков, чтобы поддержать их важную работу на фронте.

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Ада Роговцева призвала помочь собрать на машину для боевых медиков

Накануне своего дня рождения Ада Роговцева опубликовала в социальных сетях пост, в котором рассказала о побратиме своего зятя, добровольце-медике. Во время эвакуации с поля боя он получил ранение, а его машина сгорела дотла из-за вражеского дрона.

Сейчас Никита в больнице, слава Богу ранение не тяжелое, и к счастью всех раненых, которых он забирал, таки удалось извлечь и довезти живыми! У нас с вами есть возможность собрать на машину для раненого медика Никиты, пока он подлечится,

– говорит Роговцева.

В своем посте актриса призвала тех, кто придет на ее спектакль "Похоже на счастье", который она будет играть 16 июля не тратить деньги на цветы для нее. Вместо этого она попросила сделать донат на машину для боевых медиков.

"Не приносите цветов, прошу вас! Ваши цветы могут прорасти помощью боевым медикам.

И все, кто имеет желание поздравить меня – прошу! Донат на машину для боевых медиков лучший подарок мне на 87-летие!", – написала актриса.

Актриса также поделилась, что в такую жару она будет играть спектакль в пальто с лисьим воротником. Несмотря на сложные условия, Ада Роговцева уверена, что играть спектакль в пальто даже в 87 лет легче, чем удерживать бой в бронежилете и каске. Ее слова стали дополнительным напоминанием о важности поддержки боевых медиков, которые ежедневно рискуют своей жизнью на передовой.