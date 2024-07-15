Сериал появился на Netflix 12 июля, пишет Кино 24. Первый сезон состоит из 9 эпизодов.

Смотрите также Этих персонажей знают миллионы: как изменились актеры культового сериала "Теория большого взрыва"

Кино рассказывает о конфликте между Богом и Дьяволом, что приобретает невиданных масштабов. Они настолько не могут справиться со своей работой, что их обоих отправляют на землю в телах котиков.

Они попадают в несчастливую семью Хиггинсов. Котик-Бог пытается защитить и примирить их, ведь у него остались определенные сверхвозможности. Он пытается адаптироваться к новому образу жизни и перебороть свое увлечение голубями и лазерными указками. Кроме того, ему приходится бороться с котиком-Демоном.

"Взрывные котята": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики

IMDb – 6.9/10

Rotten Tomatoes – 67/100

Metacritic – 54/100

Реакции зрителей и киноэкспертов очень разные. Киноэкспертка The Guardian, дала сериалу одну звезду из пяти и назвала его "небрежно сделанным, раздражающим и несмешным". Она раскритиковала неудачный юмор, сюжетную линию и саму игру, которая, по мнению рецензентки, такая же ужасная, как и сериал. По мнению эксперта, недостаточно просто взять бренд, добавить движения и несколько слов, стоит подумать и над интеллектуальной частью.

В Los Angeles Times пишут, что этот мультсериал доказывает: что угодно может стать объектом интеллектуальной собственности. "Взрывные котята" очень банальны, но за ними все же интересно наблюдать.

У The Hollywood Reporter говорят, что сюжет сериала удивительно странный. Но если кто-то ищет легкого юмора, есть ленты и хуже этой.

У зрителей на Rotten Tomatoes мнения тоже расходятся. Вот несколько комментариев: