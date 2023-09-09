5 лучших фильмов Адама Сэндлера, за которые его называют королем юмора

Знаменитый комедийный актер Адам Сэндлер празднует день рождения! Королю американского юмора исполнилось 54 года.

Эту дату мы не смогли обойти вниманием, поэтому подготовили подборку фильмов знаменитого актера, которые больше всего нравятся киноманам.

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Как Адам Сэндлер стал актером

Адам Сэндлер – один из немногих представителей Голливуда, чьи родители не имели никакого отношения к киноиндустрии или фэшн-индустрии. Как сообщает 24 канал, мама актера была педагогом, а отец – инженером-электриком. Поэтому Адам с детства любил шутить в семейном кругу и никогда не думал, что когда-то будет стоять на красных дорожках рядом с успешными актерами современности.

А поверить в себя Адаму Сэндлеру помог его брат. После школьных комедийных постановок родственник его записал на конкурс юмористов. Вызвав овации в зале, будущий актер начал делать все, чтобы его хобби приносило деньги.

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Закончив учебу в Нью-Йорке Адам Сэндлер начал выступать на шоу, получив первых поклонников. И уже в 1989 году он появился в фильме "За бортом". Хотя в ленте актер не смог проявить своего таланта, это стало прекрасной возможностью обратить внимание Голливуда на себя. И это удалось! Роли посыпались в руки Адама Сэндлера, а за десятки лет работы он реализовался как актер, продюсер и даже сценарист.

Каждый фильм в творчестве Адама Сэндлера – сочетание американского юмора и искусной игры, за что актера и стали называть королем комедии. Мы же предлагаем посмотреть 5 фильмов с участием звездного именинника, которые получили больше всего отзывов от зрителей.

"Загадочное убийство"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,0

В этой комедийной ленте Netflix Адам Сэндлер сыграл полицейского, который наконец-то выполняет обещание и на годовщину свадьбы везет жену в Европу. Но и это путешествие превращается в детективное приключение, полное юмора.

По сюжету, на борту самолета Одри знакомится с миллиардером, который приглашает ее с мужем Ником провести время на его семейной яхте. Там происходит первое из серии убийств, в которых обвиняют американских супругов. Поэтому главным героям не остается ничего, как расследовать эти дела.

"Загадочное убийство": смотрите трейлер

"Притворись моей женой"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 6,4

Ловелас Дэнни встретил безупречную красавицу Палмер. Но во время отдыха на пляже она нашла кольцо, мужчина использует для пикапу. Чтобы оправдаться, Дэнни рассказал о не существовавшем браке и разводе. История не убедила Палмер, поэтому, чтобы продолжить встречи, она захотела познакомиться с женщиной, которая якобы разбила ему сердце. И на эту роль Дэнни приглашает свою помощницу и ее детей. С этого момента все идет не по плану и оборачивается забавными курьезами.

"Притворись моей женой": смотрите трейлер

"Одноклассники"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 5,9

Печальная весть о смерти тренера школьной баскетбольной команды всколыхнула городок. Пятеро бывших одноклассников сразу же приезжают, чтобы проводить в последний путь наставника. Однако горевать долго не пришлось: мужчины решают устроить совместный семейный отдых. Для этого они арендуют небольшой домик, где вспоминают прошлое, сплетничают, перебирают с алкоголем и отмечаются выходками с нарушением закона.

"Одноклассники": смотрите трейлер

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"Клик: С пультом по жизни"

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 6,4

Успешный архитектор Майкл всегда ставил карьеру на первое место, обделяя вниманием жену и двоих детей. Однажды он покупает пульт удаленного управления, который обладает магической силой – может перематывать события на несколько лет назад. И Майкл активно им пользуется, пока пульт не выходит из строя и сам начинает управлять скоростью перемотки событий.

Забавная комедия не только развеселит зрителей, но и заставит задуматься над текучестью времени и ценностями.

"Клик: С пультом по жизни": смотрите трейлер

"50 первых поцелуев"

Год выхода – 2004

Рейтинг IMDb – 6,8

Генри неожиданно встречает очаровательную девушку Люси. Всего за один вечер пара влюбляется и решает не расставаться. Но автомобильная авария, в которую попадает Люси, стирает ее память о встрече с Генри. Поэтому каждый день он будет влюблять девушку в себя, снова и снова.

"50 первых поцелуев": смотрите трейлер