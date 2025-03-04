В нашем материале мы рассказываем о деталях этой курьезной ситуации. А также делимся интересными фактами из биографии Адама Сэндлера, который в этом году привлек к себе еще больше внимания.

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Что известно об Адаме Сэндлере

Адам Сэндлер – американский актер, комик, сценарист, продюсер и музыкант, получивший мировую известность благодаря своим комедийным ролям. Его карьера началась в конце 1980-х – в начале 1990-х годов, когда он присоединился к культовому комедийному шоу "Saturday Night Live" (SNL).

Сэндлер стал широко известным благодаря своим ролям в многочисленных комедийных фильмах. Одними из наиболее известных и успешных картин, в которых он снялся, являются: "Билли Мэдисон" (1995), "Счастливчик Гилмор" (1996), "Большой папа" (1999). В то же время Адам достиг успеха и в романтических и драматических фильмах. Среди таких картин – "Певец на свадьбе" (1998), "Любовь, сбивающая с ног" (2002), "Испанский английский" (2004), "Не занимайте Зохана" (2008) и другие.

Кроме того, Сэндлер известен своими музыкальными способностями. Он написал и исполнил много песен для своих фильмов, где комические композиции стали настоящими хитами среди его фанатов.

Адам женат на Джеки Тобин, с которой он воспитывает две дочери.

По состоянию на 2024 год Адам считается самым высокооплачиваемым актером Голливуда.

Что произошло на Оскаре-2025

Известный актер Адам Сэндлер оказался в центре внимания на Оскаре-2025, когда на церемонии он решил сделать неожиданную шутку, спародировав один из моментов со встречи лидеров в Белом доме. Он изобразил ситуацию, когда во время этой встречи у Владимира Зеленского поинтересовались относительно его делового костюма.

Шутка Сэндлера не осталась незамеченной, и поддержал его ведущий Оскара – Конан О'Брайен. О'Брайен спросил у актера, почему тот появился на премии без традиционного костюма. На это Сэндлер ответил, что, по его мнению, одежда совсем не имеет значения.

Никто даже не задумывался о том, что на мне надето, пока ты не спросил! Знаешь что, Конан? Мне нравится, как я выгляжу, потому что я хороший человек. Мне безразлично, что я ношу, а что нет. Неужели мои шикарные спортивные шорты и свитшот так тебя обидели, что ты высмеивал меня перед моими сверстниками?

– отметил Сэндлер.

Адам Сэндлер на Оскар-2025: смотрите видео онлайн

После этого Сэндлер решил подойти к молодому актеру Тимоти Шаламе, который был одет в яркий желтый костюм. Он обнял Тимоти, и вместе их образ – голубой от Сэндлера и желтый от Шаламе – напоминал цвета украинского флага.