Кинопотеря: всемирно известный актер умер в 42 года от рака аппендикса

Зрители знают Адана Канто за его участие в многочисленных кинофильмах. В частности, актер сыграл Аарона Шора в сериале от Netflix "Последний кандидат". Но, к сожалению, Канто умер после продолжительной борьбы с онкологией.

Читайте в материале, что известно о смерти актера. Как отреагировали на смерть Адана Канто Warner Bros. Television и Fox Entertainment.

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Умер Адан Канто: что произошло

Мексикано-американский актер Адан Канто, известный своим творчеством, умер из-за рака аппендикса в возрасте 42 лет. Артиста не стало 8 января. У актера остались жена Стефани Энн Канто и двое детей, 3-летний Роман Алдер и 1,5-летняя Ева Жозефина.

Мы убиты горем, узнав о смерти Адана Канто. Прекрасный актер и дорогой друг, для нас была большая честь видеть его частью семей Warner Bros. Television и Fox Entertainment с момента его дебюта в США в фильме "Последователи" более десяти лет назад,

– говорится в заявлении Fox и WBTV.

Адан Канто известен зрителям по ролям во многих известных фильмах

Адан Канто родился в городе Сьюдад-Акунья, штат Коауила, Мексика, в 1981 году и вырос в Техасе. В возрасте 16 лет он покинул родительский дом, чтобы развивать свою карьеру певца и гитариста в Мехико.

Начав со съемок в местной рекламе и телешоу, в дальнейшем его пригласили присоединиться к актерскому составу драматического сериала "Последователи" (2013) на телеканале Fox, где он сыграл главную роль.

Позже он принял участие в ситкоме "Миксология" на канале ABC, криминальной драме от Netflix "Нарко" и фильме "Кровь и нефть". Его дебютным большим киновыступлением стала роль супергероя Санспота в фильме "Люди Икс: Дни прошедшего будущего" в 2014 году.

Последние два года Канто снимался в сериале "Уборщица", где сыграл гангстера Армана Моралеса.

Совсем недавно он засветился на экране в фильме "Уборщица" мощной игрой, продемонстрировавшей его артистизм, диапазон, глубину и уязвимость. Это неизмеримая потеря, и мы скучаем вместе с его женой Стефани, их детьми и близкими. Нам очень не хватит Адана,

– заявили Fox и WBTV.