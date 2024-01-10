Читайте в матеріалі, що відомо про смерть актора. Та як відреагували на смерть Адана Канто Warner Bros. Television і Fox Entertainment.

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Помер Адан Канто: що сталося

Мексикансько-американський актор Адан Канто, відомий своєю творчістю, помер через рак апендикса у віці 42 років. Артиста не стало 8 січня. У актора залишилися дружина Стефані Енн Канто та двоє дітей, 3-річний Роман Алдер та 1,5-річна Єва Жозефіна.

Ми вбиті горем, дізнавшись про смерть Адана Канто. Чудовий актор і дорогий друже, для нас була велика честь бачити його частиною сімей Warner Bros. Television і Fox Entertainment з моменту його дебюту в США у фільмі "Послідовники" понад десять років тому,

– йдеться у заяві Fox та WBTV.

Адан Канто відомий глядачам за ролями у багатьох відомих фільмах

Адан Канто народився у місті Сьюдад-Акунья, штат Коауїла, Мексика, у 1981 році й виріс у Техасі. У віці 16 років він покинув рідний дім, щоб розвивати свою кар'єру співака та гітариста в Мехіко.

Він розпочинав зі зйомок в місцевій рекламі та телешоу, а згодом його запросили приєднатися до акторського складу драматичного серіалу "Послідовники" (2013) на телеканалі Fox, де він виконав головну роль.

Пізніше він взяв участь у ситкомі "Міксологія" на каналі ABC, кримінальній драмі від Netflix "Нарко", та фільмі "Кров та нафта". Його дебютним великим кіновиступом стала роль супергероя Санспота у фільмі "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього" у 2014 році.

Останні два роки Канто знімався у серіалі "Прибиральниця", де зіграв гангстера Армана Моралеса.

Зовсім недавно він засвітився на екрані у фільмі "Прибиральниця" потужною грою, що продемонструвала його артистизм, діапазон, глибину та вразливість. Це незмірна втрата, і ми сумуємо разом із його дружиною Стефані, їхніми дітьми та близькими. Нам дуже не вистачатиме Адана,

– заявили Fox та WBTV.