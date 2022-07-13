Агнешка Голланд присоединилась к сбору на "Байрактар": что режиссер выставила на аукцион

Польский режиссер Агнешка Голланд присоединилась к инициативе сбора средств на "Байрактар" для Украины. Она выставила на аукцион возможность провести с ней день на съемках.

Около двух недель назад в Польше запустили инициативу по сбору средств на "Байрактар" для Украины. К ней присоединились известный польский режиссер и президент Европейской киноакадемии Агнешка Голланд.

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Агнешка Голланд выставила на аукцион день на съемках

Режиссер выставила на аукцион возможность провести день с ней на съемочной площадке.

День на съемочной площадке с Агнешкой Голланд. Режиссер, которая трижды номинировалась на Оскар и получала множество наград в Европе и США, приглашает на день на съемочную площадку. Посмотри, что происходит по ту сторону экрана,

– пишут организаторы аукциона.

Стартовая сумма аукциона – один злотый. Наибольшая ставка составляет 7 тысяч злотых - примерно 43 тысяч гривен.

Сбор в Польше на "Байрактор"

28 июня польский журналист Славомир Сераковский призвал граждан помочь украинцам в борьбе против российских оккупантов. Он открыл сбор средств на "Байрактар", вдохновившись примером Украины и Литвы.

Меньше чем за 2 недели в рамках кампании удалось собрать уже 9 миллионов злотых. Цель – собрать за месяц 22,5 миллиона злотых.