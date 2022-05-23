"Жена Чайковского" – российский фильм Кирилла Серебренникова, который из 21 лент Каннского кинофестиваля претендует на Золотую пальмовую ветвь. Профинансировал фильм скандальный российский олигарх Роман Абрамович.

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Агнешка Голланд раскритиковала Канны за участие фильма Серебренникова

73-летний режиссер, чья драма о Холокосте 1990 года "Европа, Европа" была номинирована на Оскар, выступила за круглым столом в поддержку украинских кинематографистов во время войны.

Если бы моя воля, я не стала бы включать российские фильмы в официальную программу фестиваля – даже если Кирилл Серебренников такой талантливый художник,

– сказала Голланд Variety.

В телефонном интервью The Washington Post из Канн Голланд подробно рассказала о своей позиции. "Это не значит, что я хочу вообще отменить русскую культуру. Я думаю, сейчас не лучшее время, чтобы ходить по красным дорожкам и прославлять фильмы, снятые в России за российские деньги".

Голланд также сказала, что Серебренников своим выступлением ее разочаровал и подтвердил плохие предчувствия. По ее словам, режиссер использовал пресс-конференцию кинофестиваля, чтобы похвалить российского бизнесмена Романа Абрамовича, профинансировавшего съемки его картины, и подчеркнула, что он также попытался уравнять боль российских солдат с болью украинских защитников. "Я бы не дала ему такого шанса в тот момент", – сказала она.

Голланд, возглавляющая Европейскую киноакадемию, и недавно исключившая все российские фильмы из участников Европейской киноакадемии, придерживается более широкой точки зрения, говоря, что все произведения русской культуры, даже классика 18-го века, нуждаются в переоценке в связи с тем, что она называется "Российская империалистическая агрессия".

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Почему фильм Серебренникова появился в Каннах

Организаторы фестиваля обосновали это тем, что его сюжет, исследующий женитьбу и гомосексуализм композитора – это то, что российское правительство давно пыталось скрыть и противоречит нарративам российского государства. Они также отметили, что фильм был снят до российского полномасштабного вторжения, хотя члены украинской делегации в Каннах отрицали, утверждая, что съемки могли затянуться до весны 2022 года.

Напомним, на прессконференции российский режиссер Серебренников вызывающе выступил против бойкота русской культуры, назвав его "несносным", и призвал прекратить санкции против олигарха Абрамовича.

Кроме этого, он сказал, что в помощи нуждаются не только украинские семьи, но и россияне, жизнь которых, по его словам, разрушена, и те, кого отправляют воевать". То есть российские семьи, которые посылают своих сыновей убивать и насиловать детей и женщин.