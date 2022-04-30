Актеры весело станцовали под песню Stefania группы Kalush Orchestra. Видео с танцем они опубликовали в своих соцсетях.

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Ко Дню пограничника: Ахтем Сеитаблаев и Алексей Тритенко станцевали под песню Stefania группы Kalush Orchestra

С Днем украинского пограничника! Поздравляем и благодарим всех, кто первым встречает врага,

– написал в инстаграме Ахтем Сеитаблаев.

Напомним, недавно Ахтем Сеитаблаев завершил съемки военной драмы "Мирный-21", где сыграл Алексей Тритенко. Она рассказывает о Луганском пограничном отряде, бойцов которого сепаратисты и российские спецслужбы безрезультатно пытались заставить предать свою страну.