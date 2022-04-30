Ахтем Сеитаблаев и Алексей Тритенко станцовали под песню Stefania группы Kalush Orchestra

У суботу, 30 квітня, в Україні відзначають День прикордонника. Українські актори Ахтем Сеітаблаєв і Олексій Тритенко, які боронять Україну в лавах ТрО, привітали їх зі святом танцем.

Актеры весело станцовали под песню Stefania группы Kalush Orchestra. Видео с танцем они опубликовали в своих соцсетях.

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Ко Дню пограничника: Ахтем Сеитаблаев и Алексей Тритенко станцевали под песню Stefania группы Kalush Orchestra

С Днем украинского пограничника! Поздравляем и благодарим всех, кто первым встречает врага,

– написал в инстаграме Ахтем Сеитаблаев.

Напомним, недавно Ахтем Сеитаблаев завершил съемки военной драмы "Мирный-21", где сыграл Алексей Тритенко. Она рассказывает о Луганском пограничном отряде, бойцов которого сепаратисты и российские спецслужбы безрезультатно пытались заставить предать свою страну.

Фильм основан на реальных событиях, развернувшихся на Востоке Украины в июне 2014 года. "Мирный-21" – страница по истории о героическом сопротивлении украинских пограничников, отмечающих профессиональный праздник, День пограничника Украины, 30 апреля.