Ахтем Сеитаблаев будет вести церемонию вручения Оскара в Украине: где и когда смотреть

Настоящие киноманы уже с нетерпением ждут одно из самых ожидаемых событий года - церемонию вручения премии Оскар-2025, которая состоится в ночь со 2 на 3 марта. В этом году церемония будет снова транслироваться в Украине, поэтому украинские зрители будут иметь возможность следить за самыми громкими кинематографическими событиями в прямом эфире.

Известно, что известный украинский актер Ахтем Сеитаблаев будет комментировать прямой эфир церемонии Оскар-2025 для украинской аудитории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Культура.

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Ахтем Сеитаблаев будет комментировать прямой эфир церемонии Оскар-2025: подробности

Ахтем Сеитаблаев будет комментировать прямой эфир церемонии Оскар-2025 и будет вести предшоу "Оскар 2025: украинский взгляд", которое начнется в полночь. В этом специальном шоу он поделится своими впечатлениями от события, обсуждая интересные моменты и кандидатов, претендующих на статуэтки в различных номинациях.

По словам Ахтема Сеитаблаева, комментирование церемонии – это не только большая ответственность, но и настоящее удовольствие. Он отмечает, что это невероятно драйвовая миссия, ведь Оскар – это всегда огромное событие, которое собирает лучших представителей киноиндустрии со всего мира.

Относительно самой церемонии, Ахтем Сеитаблаев ждет много эмоций. Кино для него – это прежде всего истории, которые способны вызвать сильные эмоции, заставить задуматься о важных вещах или мечтать вместе с персонажами. Поэтому он надеется, что в этом году церемония Оскар принесет не только незабываемые моменты, но и новые открытия в мире киноискусства.

Ожидаю всего того, что можно назвать постоянным обучением, потому что профессия режиссера, как и актера, точно не имеет границ. Тебе всегда будет чему учиться. Поэтому я ожидаю эмоций, необычайных историй и возможности снова и снова учиться своей прекрасной профессии,

– поделился Ахтем Сеитаблаев.

Ночную трансляцию церемонии Оскар-2025 на канале Суспільне Культура будут переводить Юрий Мазур и Людмила Дяченко. Кроме того, в прямом эфире также будут работать Татьяна Журкова и Лада Соколюк, которые будут осуществлять перевод на жестовом языке.

Трансляция красной дорожки Оскаров стартует в 1:30 по киевскому времени, а официальная церемония награждения начнется в 2:00. Зрители смогут наслаждаться не только зрелищными моментами, но и получить перевод событий на одном из самых важных кинособытий года.