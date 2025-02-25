Відомо, що відомий український актор Ахтем Сеітаблаєв буде коментувати прямий ефір церемонії Оскар-2025 для української аудиторії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Культура.

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Ахтем Сеітаблаєв коментуватиме прямий ефір церемонії Оскар-2025: подробиці

Ахтем Сеітаблаєв коментуватиме прямий ефір церемонії Оскар-2025 і буде вести передшоу "Оскар 2025: український погляд", яке розпочнеться опівночі. У цьому спеціальному шоу він поділиться своїми враженнями від події, обговорюючи найцікавіші моменти та кандидатів, що претендують на статуетки в різних номінаціях.

За словами Ахтема Сеітаблаєва, коментування церемонії – це не лише велика відповідальність, але й справжнє задоволення. Він зазначає, що це неймовірно драйвова місія, адже Оскар – це завжди величезна подія, яка збирає найкращих представників кіноіндустрії з усього світу.

Щодо самої церемонії, Ахтем Сеітаблаєв чекає багато емоцій. Кіно для нього – це перш за все історії, які здатні викликати сильні емоції, змусити задуматися про важливі речі або мріяти разом з персонажами. Тому він сподівається, що цього року церемонія Оскар принесе не лише незабутні моменти, але й нові відкриття у світі кіномистецтва.

Очікую всього того, що можна назвати постійним навчанням, тому що професія режисера, як і актора, точно не має меж. Тобі завжди буде чого навчатися. Тому я очікую емоцій, надзвичайних історій і можливості знову і знову навчатися своєї прекрасної професії,

– поділився Ахтем Сеітаблаєв.

Нічну трансляцію церемонії Оскар-2025 на каналі Суспільне Культура перекладатимуть Юрій Мазур та Людмила Дяченко. Крім того, у прямому ефірі також працюватимуть Тетяна Журкова та Лада Соколюк, які здійснюватимуть переклад жестовою мовою.

Трансляція червоної доріжки Оскарів стартуватиме о 1:30 за київським часом, а офіційна церемонія нагородження почнеться о 2:00. Глядачі зможуть насолоджуватись не тільки видовищними моментами, але й отримати переклад подій на одній з найбільш важливих кіноподій року.