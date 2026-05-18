Выбрал сознательную позицию еще 12 лет назад: где сейчас и воюет ли украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев

Ахтем Сеитаблаев – один из самых известных украинских актеров и режиссеров. Он получил широкую узнаваемость благодаря своим творческим проектам, в частности фильмам, рассказывающим о важных страницах правдивой истории Украины.

18 мая в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа. По этому случаю в материале 24 Канала рассказываем, где сейчас и как живет Ахтем Сеитаблаев – украинский режиссер крымскотатарского происхождения.

Где сейчас и воюет ли Ахтем Сеитаблаев?

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Ахтем Сеитаблаев вместе с коллегой Алексеем Тритенко присоединились к защите Украины. К слову, Алексей Тритенко и сейчас продолжает военную службу на фронте и делится отдельными моментами в своих социальных сетях.

Утром 25 февраля мы с моим товарищем Алексеем Тритенко поехали искать, где записаться в добровольцы. Однажды я уже не смог быть там, где хотел бы. Сейчас, благодаря Всевышнему и врачам, состояние другое. Я могу бежать – не от врага, а рядом с собратьями,

– рассказал режиссер.

Сейчас Ахтем Сеитаблаев является художественным руководителем творческого коллектива, который фиксирует военные преступления и работает над документальными проектами о подразделениях территориальной обороны.

Он также активно приобщается к художественным инициативам, работает со студентами и занимается театром. Среди его постановок – "Энеида", "Будьте как дома", "Вельвет" и другие.

Кроме того, режиссер работает над фильмом "ГУР. Код Сикора", который базируется на реальных событиях и освещает современную войну. По словам Ахтема Сеитаблаева, команда стремится создавать честные и эмоционально сильные проекты о войне.

Ахтем Сеитаблаев о Дне памяти депортации крымскотатарского народа

В День памяти жертв депортации крымскотатарского народа он также опубликовал сообщение, в котором напомнил об истории своего народа и подчеркнул, что борьба продолжается до сих пор. Он отметил, что ответственность за будущее этой истории лежит на каждом.

Наша борьба еще не завершена. Пока Крым находится под российской оккупацией, трагедия моего народа продолжается. Но я знаю так же твердо, как знали это мои родители: Крым был, есть и будет родной землей крымскотатарского народа. И пока жива память – жив народ. Мы помним. Мы вернулись. И мы снова будем дома. В свободном украинском Крыму!

– говорит Ахтем Сеитаблаев.

Гражданская позиция Ахтема Сеитаблаева

Четкая гражданская позиция Ахтема Сеитаблаева стала очевидной еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым. Он начал открыто говорить о территориальной целостности Украины и осуждал и продолжает осуждать действия России.

Этот вопрос для него является не только политическим, но и личным, ведь он имеет крымскотатарское происхождение. В этот период он также создавал проекты, которые сегодня важны для украинского кинематографа, в частности фильм "Хайтарма".