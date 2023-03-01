"Это город Луганск": стоящий под названием фильма Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21"

22 февраля состоялась премьера долгожданной ленты Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21". Что скрывается под названием картины и о чем рассказывает сюжет читайте на Кино 24.

Фильм "Мирный-21" показывает реальную историю несокрушимости и героического сопротивления Луганского пограничного отряда в 2014 году. В интервью 24 Канала Ахтем Сеитаблаев рассказал о том, что его вдохновило на создание картины, основной лейтмотив ленты, а также стоящий под названием драмы.

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Ахтем Сеитаблаев о "Мирном-21"

В разговоре с 24 Каналом режиссер и защитник Украины Ахтем Сеитаблаев рассказал о причинах оккупации Крыма и ситуации в Луганской области того времени. "Я видел оккупацию Крыма своими глазами. "Тогда был в Симферополе – городе, который очень хорошо знаю. Видел, как все происходит. К сожалению, те, кто имел по своей службе и обязанностям принять присягу по защите страны, не делали этого. Они либо перешли на сторону врага, либо просто ушли".

Россия не одно десятилетие устраивала "русский мир" в Крыму. И, к сожалению, в противодействие этому не сделали почти ничего. "Русский мир" во всей своей красоте, хоть еще не тот, который мы видим сейчас, но был в Крыму. Это также стало причиной оккупации,

– отметил он.

По словам Ахтема, в Луганске была совсем другая история. "85% личного состава этого пограничного отряда были жителями Луганской области. И ни один не изменил. Когда я услышал эту историю в 2014 году в одной из программ "Храбрые сердца", то не поверил в нее, ведь Луганская область имеет самую длинную границу с Россией. Условно говоря, местным жителям гораздо проще "сходить" на шоппинг в Россию, чем в Киев. Также было безумное влияние СМИ все эти годы. Я был удивлен, что в Крыму такое произошло, а в Луганске – нет", – сказал он.

Он дополнил, что тема доверия очень важна как в жизни, так и в творчестве. Сеитаблаев считает, что именно это является главным залогом победы. "Доверие – фундаментальная вещь, на которой базируется семья, военное подразделение, страна. Конечно, мы можем доверять только тому, кто доверяет нам. Нельзя бездумно доверять всем. В этой истории также важна роль личности", – поделился он.

Ахтем Сеитаблаев / Фото 24 канала, автор – Кристина Кобак

Режиссер напомнил, что на допремьерном показе "Мирного-21" в Ивано-Франковске присутствовали бойцы и офицеры этого пограничного отряда Луганска. После показа они подошли и говорят ему: "Это он, это он, это он". Чрезвычайно важно было услышать фидбек от людей, непосредственно участвовавших в этих боевых действиях в 2014 году.

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О чем говорит название ленты

"Мирный-21" – это юридический адрес, там, где находился Луганский пограничный отряд. Это город Луганск, квартал "Мирный", дом 21. И предложил это название один из наших специалистов, сосценарист, главный консультант и действующий полковник пограничной службы Анатолий Коцюрба,

– сказал Ахтем.

"Мне очень понравилась, – дополнил режиссер. – Она и контроверсионная, и в то же время она о том, о чем на самом деле мечтает каждый сознательный человек. Это посвящение пограничникам, но в основном – это все-таки посвящение каждому, кому не безразлично, что происходит".

"Мирный-21": смотрите трейлер онлайн