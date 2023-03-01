Фільм "Мирний-21" показує реальну історію незламності та героїчного спротиву Луганського прикордонного загону у 2014 році. В інтерв’ю 24 Каналу Ахтем Сеітаблаєв розповів про те, що його надихнуло на створення картини, який основний лейтмотив стрічки, а також що стоїть за назвою драми.

Читайте наш ексклюзив Про фільм "Мирний-21", Пашу Лі, рік війни та перемогу України: інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим

Ахтем Сеітаблаєв про "Мирного-21"

У розмові з 24 Каналом режисер та захисник України Ахтем Сеітаблаєв розповів про причини окупації Криму та ситуацію в Луганській області на той час. "Я бачив окупацію Криму на власні очі. "Тоді був у Сімферополі – місті, яке дуже добре знаю. Бачив, як все відбувається. На жаль, ті, хто мали за своєю службою й обов'язками виконувати присягу по захисту країни, не робили цього. Вони або перейшли на сторону ворога, або просто пішли".

Росія не одне десятиріччя влаштовувала "рускій мір" в Криму. І, на жаль, на протидію цьому не зробили майже нічого. "Рускій мір" у всій своїй красі, хоч ще не той, який ми бачимо зараз, але був у Криму. Це також стало причиною окупації,

– зазначив він.

За словами Ахтема, в Луганську була зовсім інша історія. "85 % особового складу цього прикордонного загону були мешканцями Луганської області. І жоден не зрадив. Коли я почув цю історію у 2014 році в одній з програм "Хоробрі серця", то не повірив у неї, адже Луганська область має найдовший кордон з Росією. Умовно кажучи, місцевим жителям набагато простіше "сходити" на шопінг в Росію, ніж до Києва. Також був шалений вплив ЗМІ всі ці роки. Я був здивований, що в Криму таке сталося, а в Луганську – ні", – сказав він.

Він доповнив, що тема довіри дуже важлива як у житті, так і у творчості. Сеітаблаєв вважає, що саме це є головною запорукою перемоги. "Довіра – фундаментальна річ, на якій базується родина, військовий підрозділ, країна. Звичайно, ми можемо довіряти лише тому, хто довіряє нам. Не можна бездумно довіряти всім. У цій історії також важлива роль особистості", – поділився він.

Ахтем Сеітаблаєв / Фото 24 каналу, авторка – Христина Кобак

Режисер нагадав, що на допрем'єрному показі "Мирного-21" в Івано-Франківську були присутні бійці та офіцери цього Луганського прикордонного загону. Після показу вони підійшли й кажуть йому: "Це він, це – він, це – він". Надзвичайно важливо було почути фідбек від людей, які безпосередньо брали участь у цих бойових діях у 2014 році.

Дивіться також "Люди в чорному з нами": оскароносний Томмі Лі Джонс зворушливо звернувся до українців

Про що говорить назва стрічки

"Мирний-21" – це юридична адреса, там, де був розташований Луганський прикордонний загін. Це місто Луганськ, квартал "Мирний", будинок 21. І запропонував цю назву один з наших спеціалістів, співсценарист, головний консультант і чинний полковник прикордонної служби Анатолій Коцюрба,

– сказав Ахтем.

"Мені дуже сподобалася, – доповнив режисер. – Вона і контроверсійна, і водночас вона про те, про що насправді мріє кожна притомна людина. Це присвята прикордонникам, але здебільшого – це все-таки присвята кожному, кому не байдуже, що відбувається".

"Мирний-21": дивіться трейлер онлайн