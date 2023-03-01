Відеозвернення актора з’явилося в інстаграмі United24. Українці в коментарях подякували акторові за його творчість та потужну підтримку України.

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Томмі Лі Джонс зворушливо звернувся до українців

Томмі Лі Джонс – американський актор, неодноразовий володар премії Оскар та Золотого глобуса, зокрема у 1993 році. Почав свою кар’єру як актор у різних театрах, зокрема на Бродвеї. Його перший значущий фільмовий дебют був у стрічці "Історія кохання" у 1970 році, де він зіграв одну з головних ролей.

Я глибоко захоплююсь вашою силою, мужністю і стійким опором цьому варварському вторгненню у вашу мирну країну. Ваша турбота одне про одного зворушила світ. Ви демонструєте світові силу любові. Ненависть на вашому порозі не затримається надовго. Їй не вижити. Хай благословить та береже вас Бог,

– сказав Томмі Лі Джонс.

Актор Томмі Лі Джонс зворушливо звернувся до українців: дивіться відео

Цікаво, що сам актор є ветераном В’єтнамської війни. Він служив у Військово-морських силах США у період з 1969 по 1972 рік. Крім того, Томмі Лі Джонс завжди був учасником різноманітних благодійних акцій.

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