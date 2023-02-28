Як зазначає видання Independent, після перегляду картини, їх повезли до будинку російського режисера Нікіти Міхалкова. Зустріч з Путіним відбулася за містом у супроводі великої кількості охорони.

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Шон Пенн згадав про зустріч з Путіним у 2001 році

Вже тоді Шон Пенн відчув "холодне, огидне відчуття" до Путіна і зараз називає його "маленьким моторошним хуліганом і злочинцем".

Нас посадили в автоколонну. Ми знали, що Путін буде почесним гостем. За природою того часу та простору ми прийняли запрошення. Ми сіли в цей конвой. І ми їхали так швидко, як вони хотіли, зовсім не дбаючи про те, чи може це представляти небезпеку в селах, через які ми проїжджали. Коли фермери з візками, запряженими кіньми, намагалися проїхати, люди зі служби безпеки у наших машинах висувалися з вікна, щоб відганяти їх кийками. Це було так агресивно,

– поділився Пенн.

Нагадаємо, коли Росія вдерлася в Україну 24 лютого, Шон Пенн знімав документальний фільм про нашу боротьбу. Пізніше заснував благодійну організацію, аби допомагати переселенцям, а також відвідав Ірпінь та Бучу, щоби розповісти світові про Україну.

У листопаді 2022 року Пенн навідався в Україну і привіз Зеленському свого Оскара. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни як символ віри в перемогу нашої країни. Володимир Зеленський натомість вручив Шону Пенну орден "За заслуги" III ступеня, яким актора було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Шон Пенн та Володимир Зеленський / Фото з Офісу Президента

Нещодавно на Берлінале-2023 показали фільм Шона Пенна про війну в Україні "Суперсила". У ньому розповідають про боротьбу українців із російськими окупантами. Представляючи фільм, художній керівник із Берліна Карло Чатріан сказав: "Це документальний фільм, знятий за дуже складних обставин, але це також фільм, який розповідає про роль мистецтва та художників у скрутні часи".

Андрій Єрмак подякував Шону Пенну та Аарону Кайфману за фільм. "Бо битва за правдиву історію – це ще один фронт війни, на якому ми повинні виграти. Правда у кіно – це наша перемога", – написав він.

Шон Пенн представив фільм про Україну на Берлінале 2023: дивіться відео