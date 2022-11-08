Коли Росія вдерлася в Україну 24 лютого, Шон Пенн знімав документальний фільм про нашу боротьбу. Пізніше заснував благодійну організацію, аби допомагати переселенцям, а також відвідав Ірпінь та Бучу, щоби розповісти світові про Україну, передає 24 канал.

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Шонн Пенн знову приїхав до Києва

Цього разу американський митець привіз свою статуетку премії Оскар і передав її Володимиру Зеленському. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни як символ віри в перемогу нашої країни.

Цікаво. Шон Пенн двічі став володарем Оскара – у 2004 році за фільм "Таємнича річка" й у 2009 році за стрічку "Харві Мілк".

"Володимир Зеленський натомість вручив Шону Пенну орден "За заслуги" III ступеня, яким актора було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі", – написав Андрій Єрмак.

Шон Пенн та Володимир Зеленський / Фото ОП

Андрій Єрмак зазначив, що вони з актором відвідали Алею сміливості на столичній площі Конституції. "Попереду в нас великі справи", – зазначив політик. Зеленський наголосив, що "Алея сміливості починається саме з таблички, присвяченої американському актору та режисеру, адже він відвідав Україну в перший день російського вторгнення, 24 лютого, щоб зафіксувати події в нашій країні та донести світові правду про російську агресію".

Ми надзвичайно вдячні всім людям, які приїжджали особисто, щоб підтримати Україну й наших громадян. І ми хотіли мати місце, завдяки якому сучасні й майбутні покоління українців пам’ятатимуть тих сміливців, які були з Україною із самого початку,

– сказав Володимир Зеленський.

Шон Пенн поділився, що дуже зворушений цією присвятою. Як повідомили в ОП, для нього це велика честь, і це місце відтепер буде одним із найбільш знакових у його житті, поряд із місцями, де народилися його донька та син, якими він дуже пишається.

Шон Пенн, Андрій Єрмак та Володимир Зеленський відвідали Алею сміливості / Фото з телеграму політика

Крім цього, Володимир Зеленський і Шон Пенн обговорили підтримку України. "Володимир Зеленський розповів про поточну ситуацію в країні. Співрозмовники обговорили можливості для підтримки України та збереження уваги світу до трагічних подій, які відбуваються. Шон Пенн розповів, що продовжує роботу над своїм фільмом про Україну", – заявили в ОП.