Сегодня, 11 декабря, Ахтем Сеитаблаев празднует день рождения – ему исполнилось 52 года. По этому случаю 24 Канал напоминает, чем актер занимается сейчас и где он находится.

Обратите внимание 3 легендарные фильмы Ахтема Сеитаблаева, которые пробирают до мурашек

Где сейчас Ахтем Сеитаблаев

Еще в начале полномасштабного вторжения Ахтем Сеитаблаев присоединился к территориальной обороне. Последние полтора года военный проходит службу в управлении коммуникации штаба Командования Сил территориальной обороны ВСУ. В частности, он является художественным руководителем подразделения "ТРО Медиа".

На своей должности Ахтем Сеитаблаев с командой занимается документалистикой, аналитикой, культурными и образовательными программами, созданием фильмов. Подразделение ездит как на линию соприкосновения, так и в командировки за границу, чтобы показывать иностранцам реалии войны. Как военнослужащий он получает зарплату – 21 тысячу гривен.

Также Ахтем Сеитаблаев преподает и консультирует, играет в театральных спектаклях и продолжает рассказывать и распространять крымскотатарскую культуру и традиции.

Личная жизнь Ахтема Сеитаблаева

В прошлом году режиссер признался в любви Марьяне Боцвинюк, которая моложе его на 20 лет. Однако в июле он признался, что эти отношения завершились. Сейчас актер отпустил чувства и не против впустить в свое сердце новую любовь. В одном из новых интервью Ахтем ответил на вопрос, готов ли к новым отношениям.

Я надеюсь, что да. Счастье – это твое личное. Я не хочу говорить категорично. Если будет настроение, то да. Это же моя жизнь,

– комментировал Ахтем Сеитаблаев.

От предыдущих отношений актер воспитывает детей. Дочь Назлы проживает в Бельгии, она стала мамой, тогда как Ахтем – дедушкой. Сын Селим находится в Крыму, однако звездный отец старается поддерживать связь с потомком. С младшей дочерью Сафие Ахтему не удалось наладить общение.