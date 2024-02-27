Россия проиграет, – украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев назвал условие окончания войны
Источник:БЕСПЛАТНОДОМ
Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, который сегодня защищает нашу землю на фронте, сказал, в каком случае закончится война. А также рассказал, где именно это произойдет.
Читайте в материале, что сказал украинский защитник о войне. И узнайте, что Ахтем Сеитаблаев считает самым страшным в жизни каждого человека.
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Ахтем Сеитаблаев об условиях окончания войны
Сеитаблаев подчеркивает, что война России против Украины должна завершиться полным поражением России в Крыму, поскольку именно на полуострове началась оккупация украинских территорий 10 лет назад.
Война России против Украины началась с Крыма, и она должна закончиться в Крыму полным поражением агрессора. И напомню, что никакой крымской войны Россия не выигрывала, проиграет и эту,
– сказал украинский режиссер.
Также он подчеркнул важность того, что украинцы должны продолжать борьбу с оккупантами, используя все доступные методы и ресурсы. Ведь для Украины важно счастливое будущее, а для наших детей – спокойная и мирная жизнь.
Одна из самых страшных вещей, которая может произойти в жизни человека, это когда твои дети воспитаны твоим врагом. Я сейчас говорю не о своих детях конкретно, но все украинцы – наши дети. Считаю, что помнить о том, что Крым оккупирован, – это признак человека, у которого есть эмпатия, совесть, достоинство и вера в справедливость,
– сказал Сеитаблаев.
Поэтому нашим долгом является вернуть наш Крым и свободную Украину. В частности, Ахтем делает для этого все, что от него зависит.
Фильмы, которые снял Ахтем Сеитаблаев
Сеитаблаев неоднократно говорил, что не любит фильмы о войне, но постоянно их снимает, потому что такова наша реальность. Но в его активе есть и другие ленты. Вот список фильмов Ахтема, которые должен увидеть каждый:
- "Киборги"
- "Мирный-21"
- "Доброволец"
- "Номера"
- "Захар Беркут"
- "Чужая молитва" и другие.