Читайте в матеріалі, що сказав український захисник про війну. Та дізнайтеся, що Ахтем Сеітаблаєв вважає найстрашнішим у житті кожної людини.

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Ахтем Сеітаблаєв про умови закінчення війни

Сеітаблаєв підкреслює, що війна Росії проти України повинна завершитися повною поразкою Росії в Криму, оскільки саме на півострові почалася окупація українських територій 10 років тому.

Війна Росії проти України почалася з Криму, і вона повинна закінчитися в Криму повною поразкою агресора. І нагадаю, що ніякої кримської війни Росія не вигравала, програє і цю,

– підкреслив український режисер.

Також він нагадав про важливість того, що українці мають продовжувати боротьбу з окупантами, використовуючи всі доступні методи й ресурси. Адже для України важливе щасливе майбутнє, а для наших дітей – спокійне і мирне життя.

Одна з найстрашніших речей, яка може статися в житті людини, це коли твої діти виховані твоїм ворогом. Я зараз говорю не про своїх дітей конкретно, але всі українці – наші діти. Вважаю, що пам'ятати про те, що Крим окупований, – це ознака людини, у якої є емпатія, совість, гідність і віра у справедливість,

– сказав Сеітаблаєв.

Тому нашим обов'язком є повернути наш Крим і вільну Україну. Зокрема, Ахтем робить для цього усе, що від нього залежить.

Фільми, які зняв Ахтем Сеітаблаєв

Сеітаблаєв неодноразово казав, що не любить фільми про війну, але постійно їх знімає, бо такою є наша реальність. Але у його доробку є й інші стрічки. Ось список фільмів Ахтема, які має побачити кожен: