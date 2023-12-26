Ахтем Сейтаблаев также рассказывал о том, нужно ли сейчас искусство. Читайте в материале, какое количество показов удалось осуществить ему и команде за год и о чем это свидетельствует.

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Ахтем Сейтаблаев о перспективах украинского кино

Актер сказал, что, несмотря на полномасштабную войну в Украине, украинские зрители стали больше потреблять украинского киноконтента. Люди тем самым вкладывают свои деньги в экономику.

Я не зря говорю о боксе офисов украинских лент. Или анимационных лент. Ну, посмотрите, по ощутимости даже тех 600 кинозалов, когда осталось около 200, денег, за которые украинский зритель купил билеты на ту же "Мавку" или "Довбуша", 68 000 000, если я не ошибаюсь,

– сказал Ахтем.

Это свидетельствует о том, что есть интерес украинских зрителей в своем украинском кино и это самое главное, как считает Сейтаблаев.

Ахтем Сейтаблаев поделился, что он считает честью быть одним из членов проекта "Кино ради победы". Поэтому украинский актер сказал, что за год им удалось подсчитать 1563 показа.

Количество людей, пересмотревших сейчас украинское кино – зашкаливает. За год мы с командой "Кино ради победы" сделали 1563 показа. Всего за год...

– отметил Ахтем.

Это были поселки, больницы, воинские части, города и городки, повсюду, где есть возможность физически сделать просмотр.

Ахтем Сейтаблаев назвал основные причины важности создания украинских фильмов

Актер считает, что самая основная причина, почему нужно создавать украинское кино – это то, что наконец-то украинский зритель заинтересован в своем продукте. Он отметил, что манипулировать тем, что сейчас война – некорректно, но не создавать своих фильмов – также неуместно, потому что это актуально, как никогда.

Задавать вопросы выбора: дроны или кино – тоже некорректно. Конечно, дроны,

– сказал актер.

Стрим Ахтема Сейтаблаева: смотрите онлайн видео

Однако теми же просмотрами украинских фильмов, зритель обеспечивает украинской армии оружие, ведь экономика работает.

Государство получая деньги от просмотра украинского кино, запускает снова эти деньги в экономику,

– отметил Сейтаблаев.

Поэтому создание украинского продукта, в частности сегодня, чрезвычайно важно для Украины и зрителей, которые посещают кинотеатры, платят за билеты и любят украинские фильмы.